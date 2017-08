Llum verda per a Diagne

L’FC Barcelona Lassa va anunciar ahir el fitxatge de Séraphin, un pivot francès de 27 anys i 2,08 metres d’altura que prové d’Indiana Pacers i que signa per a dues temporades. Sito Alonso disposa ara mateix de Vezenkov, Tomic, Moerman, Oriola, aquesta nova incorporació i el jove talent senegalès Moussa Diagne, que és un dels noms que té el MoraBanc Andorra a l’agenda de reforços. Amb sis jugadors interiors en plantilla, l’entitat blaugrana té la pintura més que coberta. L’arribada de Séraphin no ha fet més que obrir la porta de sortida a Diagne.



Amb 23 anys i 2,11 metres d’altura, el jove sostre senegalès necessita minuts i protagonisme per acabar de demostrar que té cabuda al Barça. El Barça té clar que és un valor de futur i només contempla una cessió. El jugador, de la seva banda, té diversos pretendents entre els quals hi ha el Tecnyconta Saragossa, el Montakit Fuenlabrada i l’Emporio Armani Milano italià, però ell té clar on vol jugar: al MoraBanc Andorra. Segons recullen diversos mitjans de comunicació espanyols i l’agència EFE, vindrà un any en qualitat de cedit. Cap dels dos clubs s’ha manifestat públicament, però la prova definitiva és que l’agència que el representa, Interperformances, ja ho ha anunciat al seu portal web.



Des del MoraBanc van assegurar ahir a aquest mitjà que el seu fitxatge no era encara oficial. El Barça també ha guardat silenci al respecte i tan sols s’ha limitat a parlar del fitxatge de Séraphin. A l’espera de la confirmació oficial Peñarroya disposaria –comptant aquest nou fitxatge– de fins a cinc homes que poden jugar a la pintura: els ala-pivots Shurna i Burjanadze més els pivots Stevic, Karnowski i el citat Diagne.

Més de cent partits a l’ACB / Malgrat la seva joventut, l’encara pivot del Barça va debutar fa set temporades a l’ACB i fins avui ha disputat més de cent partits, als quals té una mitja de 4 punts per partit, 4,1 rebots i 6,1 de valoració. També ha jugat alguns partits de Copa i la temporada passada fins i tot va jugar l’Eurocup amb el Fuenlabrada –club amb el qual va debutar a l’elit del bàsquet espanyol i al qual estava cedit– i l’Eurolliga amb el Barça, al qual va reincorporar al gener. Així doncs, té el bagatge suficient com per poder ser un home resolutiu a la pintura.

Dani Pérez, al Guipúscoa / El ball estival de fitxatges continua al seu ritme i entre els diversos fitxatges anunciats en els darrers dies, destaca el de Dani Pérez, que fa cinc temporades va ser el director d’orquestra d’un BC Andorra que militava a la LEB Or i es va quedar a les portes de l’ACB en perdre contra tot pronòstic al cinquè partit del play-off per l’ascens a casa davant l’Alacant. Ara, però, es un jugador madur –27 anys– i amb 58 partits a les seves esquenes a l’elit del bàsquet espanyol. Dani Pérez és el sisè fitxatge d’un Guipúscoa que torna a l’ACB després d’un any a la LEB Or.