Notícia Detingut a Andorra un ultranacionalista finlandès El periodista està acusat al seu pais d'un total de 46 delictes Ilja Janitskin.

L'Oficina Nacional d'Investigació de Finlàndia va anunciar divendres a la tardala detenció a Andorra del periodista Ilja Janitskin, fundador de la pàgina web anti-inmigrant i anti-UE, MJV-lehti. Aquest ultranacionalista tenia una ordre de detenció des de la tardor passada al seu país, on s'enfronta a una investigació preliminar sobre una sèrie d'infraccions, inclosa una incitació contra un grup ètnic.

Janitskin es proposa presentar-se com a candidat del Partit Reformista a les eleccions presidencials de 2018.

L'Oficina va informar que va rebre la confirmació de l'arrest de l'organització policial internacional Interpol divendres a la tarda.

Els tribunals de Finlàndia van decidir la tardor passada emetre una ordre de detenció paneuropea contra Janitskin, que va fundar el lloc web nacionalista MV-lehti des de Espanya el 2014, on residia.

Janitskin està acusat d'un total de 46 delictes, dels quals els més greus inclouen incitació a l'odi contra una ètnia, calúmnia, blanqueig de diners, delictes d'apostes, amenaces il·legals, incompliment de la confidencialitat i robatoris de propietat intel·lectual.

L'advocat de Janitskin, Heikki Lampela, diu que el seu client ha residit principalment a Espanya des que es va emetre l'ordre. Afirma que Janitskin era conscient que podria ser detingut en qualsevol moment.

Janitskin va ser detingut prèviament per la policia espanyola el 27 d'octubre, però per motius desconeguts per la policia finlandesa, les autoritats espanyoles van alliberar a Janitskin tres dies després.