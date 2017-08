Notícia Pla contra el despoblament a les Valls de Cardós La iniciativa vol potenciar propostes que generin llocs de treball El càmping la Borda del Pubill.

Les Valls de Cardós (Lladorre, Esterri de Cardós i Vall de Cardós), al Pallars Sobirà, compten amb uns 400 habitants que veuen com any rere any perden població i la que hi ha és envellida. Amb l’objectiu de revertir aquesta situació s’ha redactat el Pla de Desenvolupament Local Sostenible de les valls de Cardós. El Pla incideix molt especialment en que cal generar una proposta innovadora, diferencial i de molta qualitat, perquè aquelles persones, ja siguin joves del territori o de fora, que tinguin interès en viure a la muntanya, triïn fer-ho a les valls de Cardós. El Pla planteja tirar endavant polítiques d’habitatge, reforçar les relacions amb l’escola, facilitar l’accés a locals comercials, treballar conjuntament amb les empreses locals i el sector ramader i promoure un estudi per valorar la viabilitat d’un polígon industrial rural.

En relació amb el turisme s’aposta perquè la vall es diferenciï a partir del turisme sostenible i l’ecoturisme. Aquest hauria de complementar l’actual oferta d’excursionisme, senderisme i esports d’hivern i integrar la gran afluència de campistes que visiten la Vall. El Pla proposa generar una proposta de polítiques d’acollida, dirigida sobretot a emprenedors i a les seves famílies, i que es traduiria en serveis específics a aquestes persones, perquè trobin en la vall una atenció personalitzada, i prou atractiva com per establir-s’hi. Es buscaran sobretot projectes que responguin a les necessitats del territori, que siguin viables, i que tinguin ple sentit a les valls de Cardós.

Per fer tot això, cal fer un pas important de treball conjunt i col·laboratiu dels tres ajuntaments i d’aquests amb altres entitats del territori, com el Parc Natural de l’Alt Pirineu, que ha apostat pel projecte, encarregant-lo i finançant el seu desenvolupament. Eva Tarragona, de l’empresa mOntanyanes, encarregada de tirar endavant el projecte, remarca que no és un Pla que requereixi grans inversions econòmiques, si no per damunt de tot, implicació política i un gran capital humà.