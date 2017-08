El ball del Contrapàs celebra l’agermanament amb Valls

La festa major d’Andorra la Vella va viure ahir un dels moments més tradicionals: el ball del Contrapàs. Com cada any, aquesta va ser una de les activitats més concorregudes de tota la festivitat. I és que centenars de persones es van apropar a la plaça del Poble per gaudir de la celebració i ser partícips d’aquesta dansa popular, segons informa l’ANA.



Tot i això, abans del ball, la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella va animar a petits i grans a través de diverses coreografies dels capgrossos. Més tard, va arribar el torn dels gegants, que enguany van comptar amb una novetat, i és que els portadors van ser dos joves de 18 anys, sent així els portadors més joves d’ençà que es realitza el ball de gegants.



Les diferents autoritats del comú de la capital també van voler participar i es van unir a l’elenc de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, els encarregats de portar el ball. A més, la dansa d’enguany també va comptar amb la participació de l’alcalde de Valls, Albert Batet, com a celebració del 50è aniversari d’agermanament dels dos territoris, i el cap de Govern, Toni Martí.



Precisament, Martí va posar en relleu la necessitat de conservar aquest tipus de tradició, ja que suposa una combinació de la modernitat que viu el país amb les seves arrels històriques. A més, va ressaltar que «es tracta d’un dels balls més antics de les valls d’Andorra».



El tercer dia de festa major va finalitzar amb un gran ball de nit a la plaça Guillemó, a càrrec de la Principal de Bisbal.