Els pares reclamen que els docents rebin formació sobre addiccions

La plataforma Fills d’Andorra, creada per un grup de pares preocupats per l’addició a les drogues dels joves, reclama al Govern que incideixi més dins de les aules per minvar el consum d’estupefaents. Concretament, demanen que els professors rebin formació específica sobre l’addicció a les drogues amb l’objectiu que puguin detectar casos greus de joves enganxats a substàncies tòxiques i que puguin després avisar als organismes pertinents per tal d’ajudar-los a superar el problema. Amb aquest objectiu, el vicepresident de la plataforma, que està ultimant els tràmits per esdevenir associació, Jordi Ribes, va manifestar que demanaran una trobada amb el Ministeri d’Educació per exposar-los els seus neguits i les seves demandes. Entre aquestes, també volen que s’inclogui dins de l’equip docent de cada centre escolar com a mínim una persona especialitzada en addiccions que pogués fer un seguiment intern dels alumnes que així ho requerissin.



Les peticions de la futura associació, va assegurar Ribes, estan totalment justificades vist l’increment d’adolescents que tenen problemes de drogodependència. Des del grup de pares afirmen que es tracta de casos greus i no de consums puntuals. «No són casos puntuals, són diaris», va apuntar Ribes tot afegint que «beuen alcohol i fumen porros com a quotidianitat, és un consum preocupant». Fins ara, va explicar el vicepresident, «els joves compraven les drogues als voltants dels centres escolars. Ara la poden comprar i consumir a dins». «Cal posar-hi remei i actuar també des de dins les escoles», va insistir.



Amb només tres mesos de funcionament, Fills d’Andorra ja ha rebut una quinzena de casos directes de famílies preocupades pel consum dels menors, a part d’altres d’indirectes. «Hi ha persones que vénen i ens expliquen el problema com si li estigués passant a un amic i després marxen», va detallar fent referència en els casos que coneixen de manera indirecta. En aquest aspecte, des de l’associació també remarquen que «cada vegada comencen a consumir més joves, tenim casos de nois d’onze anys».

Més ‘feedback’ entre organismes / Segons Ribes, els problemes d’addiccions estan «més a prop del que creiem». «Només cal passejar pel Parc Central o pel Prat del Roure per veure joves prenen alcohol, fumant o prenent drogues pitjors», va assegurar. Un fet, per tant, que no només incumbeix a les famílies afectades sinó que també es converteix en «un problema de seguretat». Per tot plegat, considera que és important que totes les institucions que juguen un paper dins de la vida dels joves col·laborin entre elles per solucionar el problema. A tall d’exemple, Ribes va apuntar que cal tenir més feedback amb les escoles, però també amb l’Unitat de Conductes Addictives (UCA) i amb els joves tutelats.

Tenir un «germà gran» / En un inici, l’associació va néixer enfocada als familiars que viuen amb «molta angoixa» la situació dels seus fills. Actualment, però, també es plantegen poder ajudar directament els joves amb drogodependència que es vulguin desenganxar a través d’un grup d’acompanyament. «Pensem en la creació de la figura d’un germà gran, és a dir, un voluntari que se n’hagi sortit i que ajudi els que ara ho pateixen a deixar-ho», va informar Ribes. Cal tenir en compte, va concloure, que moltes persones s’adonen que s’han de desintoxicar però que les pressions del grup no les deixen.