El Govern proposa unificar la venda de forfets d’esquí

el cap de Govern, Toni Martí, va confirmar ahir que l’Executiu i els representants de les diferents estacions d’esquí es plantegen instaurar un únic forfet per a tots els dominis. Segons informa l’ANA, Martí va posar sobre la taula aquesta proposta durant la darrera reunió mantinguda entre el Govern i els mateixos representants.



En concret, Martí va destacar que al llarg de la reunió es va plantejar la necessitat de participació per part del Govern pel que fa a les estacions d’esquí. En aquest sentit, va explicar que «la neu és un bé nacional», per tant, «vam plantejar l’elaboració d’un forfet únic independentment de les estacions». Martí també va reconèixer que algunes instal·lacions van millor que unes altres, però va puntualitzar que aquest no és un impediment i que al cap i a la fi, «totes sumen».



A banda d’aquesta proposta, Martí va especificar que durant la reunió es va parlar de la possibilitat de crear aplicacions conjuntes amb el Massachusetts Institute of Technology, ja que en l’actualitat ja disposen de diversos acords amb la institució americana. A més, va remarcar que la millora dels accessos també seria una de les propostes que es van presentar, sobretot de cara a millorar les inversions fetes al sector de la neu.



Com en altres ocasions, el cap de Govern va recordar la necessitat de no «adormir-se», ja que «Andorra és un territori pioner pel que fa a esquí i cal vetllar perquè sigui així en un futur». Per aquest motiu, el mandatari va tornar a mostrar la seva disposició a mantenir una nova reunió amb els representants de les estacions, per tal «d’oficialitzar alguns aspectes que es van comentar durant la trobada». Tot i això, Martí va matisar que les millors propostes encara estan per arribar, ja que «sorgeixen de la reflexió entre les dues parts».

Acord amb la UE / D’altra banda, Martí va anunciar ahir que intentarà reunir-se amb el partit liberal per intentar que s’incorpori de nou al pacte d’estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea «amb una activitat activa i positiva, perquè encara no hem renunciat a res».



Martí va fer aquestes declaracions durant el ball del Contrapàs d’Andorra la Vella.