La darrera tempesta deixa les plantes de tabac inservibles

Les plantes de tabac del país han quedat gairebé inservibles, i és que la gran tempesta que va tenir lloc dissabte a la nit va acabar de malmetre les poques plantacions que havien sobreviscut a la calamarsa caiguda fa poc més de dues setmanes.



Segons va detallar ahir el secretari de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra (APRA), Jesús Maestre, demà es comunicaran els danys al pèrit perquè aquest en faci la pertinent valoració, tot i això, «podem dir que el darrer temporal ha acabat de rematar els camps».



Maestre no es va aventurar a quantificar els danys, però va assegurar que desprès del succeït «serà molt difícil trobar una fulla de tabac sencera, la majoria de les plantes s’han trencat per les grans pedres que van caure, i les poques que queden, es desfan quan intentes agafar-les». Per tot, el secretari i agricultor creu que aquest any la collita serà molt pobra i que potser per a alguns fins i tot nul·la.

La collita / Maestre i altres productors tenien previst començar a recollir el tabac de cara a la setmana que ve, tot i això, ara hauran d’esperar a la valoració del pèrit, «que segurament serà molt superior al 50% que ja va dictaminar en relació a la calamarsada de fa poc més de dues setmanes», va destacar Maestre.

Un cop es tinguin els resultats, es podrà saber quines han estat les zones més afectades pel mal temporal, però segons Maestre, l’afectació «ha estat força general», ja que la calamarsa va caure en gran mesura a tot el país.



Funicamp d’Encamp/ Degut al gran abast de la tempesta, els camps de tabac no van ser els únics malmesos, i és que el funicamp d’Encamp va estar ahir parat durant gairebé set hores i mitja degut a una avaria que es va produir en el cable de seguretat del giny com a conseqüència del mal temporal. Tot i això, cap a les 15:15 hores de la tarda el funicamp es va poder posar en marxa.

Actuacions / Segons van informar ahir els Bombers, després de la tempesta el cos va haver de fer cinc actuacions per inundacions, dos per esllavissades en la carretera,una per treure una pedra de grans dimensions que va caure darrere d’un edifici de Santa Coloma i una per contenir una petita esllavissada que es va produir en un domicili d’Encmap. Tot i això, el temporal només va causar danys materials.



Tanmateix, el director de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Francesc Areny, va destacar que des de les quatre de la matinada de dissabte fins gairebé les sis de la tarda de diumenge, els membres de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) van estar netejant les restes de sorra, branques i altres objectes que van caure a les carreteres de muntanya degut al fort temporal.