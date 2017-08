Els duaners presenten un recurs d’empara al TC

Els duaners han presentat un recurs d’empara al Tribunal Constitucional, després que la Batllia i el Superior resolgués en contra seva per la demanda que va interposar una setantena de membres del cos a la justícia per reclamar que se’ls atribuís amb el 20% de les sancions que posen, tal com estipula el Codi de Duana, amb rang de llei, del 2004. El Govern tenia un període de quatre mesos per desplegar el reglament i 13 anys després encara no ho ha fet. Per aquest motiu, dos duaners, en representació de 72, van interposar una demanda a la Batllia per exigir que el Govern els hi pagués aquest complement. Ara bé, com que els dos tribunals han resolt en contra el passat mes de juliol els duaners van portar el cas fins al Tribunal Constitucional.



D’altra banda, també han votat durant tot el mes de juliol quines mesures prendran si la justícia andorrana no els hi dona la raó. En aquest sentit, es va aprovar l’opció per unanimitat que es portarà el cas fins al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. Els duaners van poder votar més d’una opció i una altra de les propostes que ha rebut un ampli suport és fer mesures de pressió, com podria ser una vaga de zel. Aquesta proposta ha tingut el suport de la meitat dels funcionaris i ara preveuen estudiar si s’aplicaran aquestes mesures de pressió i quines seran.