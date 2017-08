La tempesta no pot evitar el nou rècord a la Purito de 2.130 corredors

La tercera edició de la cursa cicloturista Purito-Gran Premi Andbank va perillar per la tempesta que va caure la nit del dissabte al diumenge. Molta aigua, fins i tot pedra, i un elenc interminable de llamps van instal·lar-se durant unes quantes hores sobre el Principat de tal manera que va amenaçar seriosament la disputa de la prova organitzada per Joaquim Rodríguez. El telecabina d’Encamp, que durant el diumenge era gratuït perquè la gent pogués pujar fins els cortals d’Encamp per donar caliu a l’arribada, no es va poder posar en marxa fins la tarda, perquè es va trencar el cable de seguretat. A més, la tempesta va provocar algun despreniment i va acumular una gran quantitat de brutícia –pedres, sorra, branques i d’altres elements– a les carreteres i tant els membres del COEX com els voluntaris es van haver d’aplicar a fons a primera hora del matí per condicionar els traçats.



Superat aquest escoll i amb el sol agafant el relleu dels núvols negres que omplien el cel, l’organització va donar llum verd a que la Purito continués endavant. Només faltava saber quants dels 2.250 inscrits no es presentarien, però sembla que la gent tenia ganes de bicicleta, perquè a la línia de sortida, ubicada a Sant Julià de Lòria, van aparèixer 2.130. De nou se superava el rècord de participació, per a l’alegria d’un Purito que de nou va definir la tercera edició com «tot un èxit».



La prova constava de tres recorreguts: un petit de 28 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell, un de mitjà de 80 km i 3.500, i el més llarg, de 145 km i 5.200 metres de desnivell, amb sis ascensions temibles: Beixalís, el coll d’Ordino, la Rabassa, la Gallina, la Comella i per rematar, els Cortals d’Encamp. Els crits i ànims dels aficionats contrarestaven amb el silenci dels corredors, recargolant-se i patint en cada pedalada, patint tot i que la ressaca de la tempesta va ser un matí de fresca, sense gaire sol, amb temperatures properes als vint graus que els corredors i també el públic van agrair.



Les marxes cicloturistes, com les carreres professionals, també tenen guanyadors i de candidats no en van faltar: el propi Purito, una llegenda com és Laurent Jalabert, l’espanyol Oscar Pereiro i d’altres famosos de l’esport com ara José Antonio Hermida, Markel Irizar, Carlos Verona, Joseba Beloki, Kiko García, Toni Bou o Carlos Checa. Però el primer a creuar la línia d’arribada va ser l’andorrà David Fernàndez.



Gairebé tothom va tornar a sortir rebentat, però content de la Purito 2017. El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va destacar que es tracta d’una cursa cicloturista que encara no ha tocat sostre: «Encara tenim contracte per dos anys més i volem seguir creixent», va avançar. Així que d’aquí a un any, més.

Els petits també fan xifra rècord