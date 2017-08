Notícia ‘Wolves’ arriba a les 100 seleccions oficials El curtmetratge ha recollit vuit premis en un any i mig de distribució

El curtmetratge d’Álvaro Rodríguez Areny, Wolves, ha complert finalment les 100 seleccions oficials. El short film, protagonitzat per l’andorrà Isak Férriz i altres grans actors «en estat de gràcia», explica l’aventura d’Arthur, un pilot de la RAF, durant la Segona Guerra Mundial.



Han estat més de 30 països, de tots cinc continents, els que han pogut gaudir del curt, a més de reproduir-se en festivals de renom, com ara el de Sitges, el de Fantaspoa, el Fantafestival o el Fant de Bilbao. Això ha provocat, ni més ni menys, que vuit premis per a Wolves durant un any i mig de distribució.



El pròxim festival al qual es podrà veure el curt, i el primer que l’acollirà en un drive in, serà el Festival Filmchilla el 29 de setembre a Joshua Tree, Califòrnia.