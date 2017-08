El servei de rehabilitació comunitària atén 25 joves

El servei de rehabilitació comunitària per a joves del SAAS ha atès fins al mes de març d’aquest any un total de 25 persones. Segons informa l’ANA, aquest servei es desenvolupa des del departament de Salut Mental i l’objectiu principal és donar suport als joves amb la voluntat que puguin reinserir-se als estudis o a la vida laboral.



El servei de rehabilitació es va posar en marxa a mitjans de l’any passat per evitar «part dels trasllats que s’estaven fent a fora i treballar amb les famílies dels menors amb patologies mentals», segons va destacar ahir la cap del servei de Salut Mental del SAAS, Gemma Garcia. La doctora també va remarcar que s’ha aconseguit una reducció xifrada en un 33% menys en visites a urgències i del mateix percentatge pel que fa a ingressos hospitalaris. Davant d’aquestes xifres, creu que «s’està assolint l’objectiu que es buscava». De fet, l’any passat es va aconseguir que cinc dels joves atesos es reincorporessin al curs escolar i dos a una activitat laboral. En relació al perfil dels pacients, Garcia va especificar que es tracta sobretot de nois que presenten una patologia dual, amb consum majoritàriament de cànnabis.

Llista espera / De manera paral·lela, i gràcies a la contractació de més professionals, s’ha aconseguit que la llista d’espera hagi davallat força en l’atenció als menors i ara es pot atendre una consulta externa en el termini d’una setmana, sempre i quan no es vulgui ser atès per un especialista en concret. En la consulta externa el que més s’atén són joves amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (64 l’any passat), seguit d’autisme, ansietat i trastorns de conducta.