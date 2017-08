Mandicó recorda que ja hi ha un forfet únic d’esquí

Martí va anunciar diumenge passat que en la darrera reunió realitzada entre el Govern i els representants de les estacions d’esquí es va parlar sobre la possibilitat d’establir un únic forfet d’esquí. Tot i això, el cònsol major de Canillo i president d’Ensisa, Josep Mandicó, va destacar ahir que per ara ja hi ha un «forfet conjunt que es ven des d’Ski Andorra», per tant, no acaba d’entendre en quin sentit es podria arribar a fer un altre forfet únic per a tot el país. A més, Madicó va destacar que durant la darrera reunió «es va parlar de tot i de res. I és que encara queden altres trobades i per ara no s’ha arribat a especificar cap punt, ja sigui de forfets o de qualsevol altre tema».



El cònsol major de la Massana i president d’Emap, David Baró, també va esmentar que durant la darrera reunió es va parlar de forma molt general i no recorda que s’entrés massa en el detall dels forfets. Per ara, el que «de moment està fent cada societat és pensar en les millores que ha de fer», a nivell particular i en benefici conjunt de l’esquí, va puntualitzar Baró.

Forfets en conjunt / Actualment, Ski Andorra ofereix diferents modalitats de forfet únic que inclouen les pistes i estacions de Grandvalira i Vallnord. Durant la temporada d’hivern passada, els preus d’aquests forfets oscil·laven entre els 200 i els 950 euros.