Montellà i De la Casa brillen al Nacional de muntanya gal

Edgar Montellà (Speed Car) i Gerard de la Casa (Subaru Impresa) no van passar desapercebuts a la 34a Pujada a Font Romeu, prova vàlida per al campionat francès de muntanya i el Trofeu Pirineus.



L’integrant del programa de joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va anar de menys a més i ser el més ràpid entre els CM. A casa carrera que feia, millorava el temps de l’anterior en un escenari marcat pels constants canvis de clima. Entrenaments amb pluja i carreres en sec, però amb l’amenaça constant d’un cel negre que va tenir els pilots en escacs. Montellà, a més, es va quedar a les portes del podi absolut, amb una meritòria sisena posició per darrere dels tres fórmules i les dues barquetes.



De la Casa, de la seva banda, ha jubilat el seu Seat Còrdova WRC i estrenava cotxe i no li va anar gens malament. El veterà pilot andorrà es va adaptar sense problemes al curt traçat i el triomf se li va escapar per tan sols 643 mil·lèsimes.



També van defensar els colors del ACA, l’històric tàndem format per Claude Darné i el seu Renault Alpine A110. Darné (als seus 72 anys) va completar totes les pujades i al final va ocupar la quarta posició de la categoria FC2.

España rep el sí del Dakar / D’altra banda, Cristian España va anunciar ahir a les xarxes socials que ja ha rebut la carta de confirmació per part de l’organització pera participar al Dakar 2018, que compleix 40 anys d’existència. Signada pel director esportiu, Marc Coma, el ral·li més prestigiós del món confirma el pilot de motos andorrà per tercer any consecutiu. El 2016 va abandonar en la penúltima etapa i aquest any ha estat el 21è.