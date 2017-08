El Cadí, entre les zones amb millor cel nocturn

L’àrea de la serra del Cadí, que es troba a l’Alt Urgell, Cerdanya i el Berguedà, apareix com una de les zones amb millor cel nocturn de tota Catalunya en els resultats de la nova campanya de mesures del fons del cel, a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.



L’estudi destaca l’àmplia presència d’àrees del Pirineu i el Prepirineu com els millors indrets del país per observar el cel, amb menció especial per al Montsec, considerat de «categoria excepcional» i que compta amb la certificació mundial de Destinació Turística Starlight. Les dades obtingudes durant l’any 2016 confirmen que «els valors són excel·lents en algunes àrees i de qualitat molt bona en la pràctica totalitat de zones no urbanes». Les campanyes de mesurament s’emmarquen en un projecte d’avaluació de les condicions naturals del medi nocturn dels Parcs Naturals de Catalunya, amb l’objectiu de detectar els que conserven millors condicions i impulsar-ne projectes de protecció.

El cel de Barcelona / Per primer cop, també s’ha pogut actualitzar el Mapa de la campanya amb els resultats de les anàlisis fetes l’any 2014 per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a la conurbació de Barcelona. Aquest estudi conclou que la qualitat del cel nocturn a l’àrea més urbana del país «és baixa o molt baixa», i que des de Barcelona cal «desplaçar-se més de 100 km per poder gaudir d’una visió clara de la Via Làctia».