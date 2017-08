Encamp es tenyeix de blaugrana per rebre les estades del Barça d'handbol i futsal

Com és ja una tradició per a aquestes dates, Encamp s’ha tenyit de blaugrana per rebre les estades de pretemporada de dos dels equips de l’FC Barcelona. Es tracta de les seccions d’handbol i de futbol sala, dos fixes des del 2009 que venen a suar, suar i suar. A posar-se en el to físic adequat per afrontar una nova temporada.



L’equip que dirigeix Xavier Pasqual va creuar la frontera d’entrada del riu Runer el divendres de la setmana passada. Amb sessions triples diàries, treballa dur en la intimitat: «Aquesta és la nostra segona casa i gairebé la primera a la pretemporada. Com sempre les instal·lacions, el clima, la tranquil·litat... Tot és perfecte per poder treballar en condicions», assegura l’entrenador blaugrana. «Que repetim cada any demostra com n’estem de bé aquí, esperem tornar l’estiu que ve», afegeix el capità, Víctor Tomàs.



Gimnàs, carrera i pista. Aquesta ha estat la tònica, també per a dos dels tres nous fitxatges: Jure Dolenec i Alexis Borges. La rutina encampadana acaba avui per a un equip que de nou aspira a tot, marcant-se dos grans reptes. D’una banda, la Champions: «El nivell és brutal. Hi ha equips amb més pressupost i s’ha de fer tot bé per ser campió. Volem arribar a la final four i intentar donar un pas més que l’any passat», va explicar Víctor Tomàs. L’altre, la Lliga Asobal, on fa anys que cap equip li fa ombra, tot i que Pasqual es mostri contrari a quà aixecar el títol sigui relativament fàcil: «No estic per perdre el temps intentant canviar aquestes opinions», va deixar anar. Però abans dels grans objectius: la Super Globe a Qatar, l’última setmana d’agost i uns dies més tard la Supercipa Asobal, a Ciutat Reial contra el Logronyo: «Tots els títols són importants, però les dates no són gaire adients i lluitarem pels dos que tenim ara, però sense hipotecar la temporada. Hi ha vuit o nou mesos per endavant i vull tenir la gent fresca tot l’any», va aclarir Pasqual.



Avui l’expedició d’handbol marxa i li agafa el relleu a Encamp la secció de futbol sala que encapçala Andreu Plaza. Mentrestant, als despatxos, Barça i Encamp treballen per renovar l’acord per venir a fer l’estada de pretemporada els pròxims dos anys. «Esperem que la negociació vagi a bon port», va desitjar el cònsol, Jordi Torres. «Amb la secció d’handbol arribarà a bon port segur», va postil·lar Pasqual.