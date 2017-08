Els Raiers de la Ribera del Segre celebren la 28a edició

L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre organitza, un any més, la Baixada dels Raiers de Coll de Nargó, que aquest any arriba a la seva 28a edició. L’acte tindrà lloc el proper dissabte 12 d’agost a les dotze del migdia. La sortida de la Baixada serà als Clops de Fígols i l’arribada mig quilòmetre més avall, a l’anomenada platgeta dels Clops de Fígols.



Després de la baixada es farà un vermut popular. I a les dos del migdia tindrà lloc l’ofrena a la font de la Dona del Raier, en honor a totes les dones que cuidaven la casa i la família en absència dels raiers. A continuació, hi haurà un dinar popular a la plaça de l’Ajuntament (14.30 hores). I a la tarda, per seguir la festa, es faran jocs populars on els més grans posaran a prova les seves habilitats, a la plaça de l’ajuntament.