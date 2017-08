1.200 racions d’arròs a Andorra la Vella

Unes 1.200 persones van gaudir de l’arrossada popular d’Andorra la Vella, que ahir va celebrar el seu darrer dia de festa major. La cònsol, Conxita Marsol, va valorar que havia estat tot un èxit i que la cua era més llarga que l’any passat. «Aquest any estem fent un escenari molt millor. Hi ha taules, cadires, para-sol, un grup que toca havaneres. Li hem volgut donar un aire de festa», va especificar Marsol. Ara bé, el mestre paeller, Abundi Monterde, va lamentar una mica la desorganització i va valorar que s’hauria d’haver repartit l’arròs amb uns tiquets. Això, va manifestar, serviria per saber quantes persones realment van anar a l’arrossada i quants plats es van repartir, alhora que evitaria que una mateixa persona agafes diverses racions. «Els tiquets el que et donen és un control», va destacar Monterde.



Per fer l’arrossada, que es va començar a repartir a les dues de la tarda, el mestre paeller va arribar a les set del matí i els focs es van encendre a les nou. «Portem 230 quilos de pollastre, 225 quilos de verdura. És una paella que té molt de condiment», va dir Monterde.



La festa major ahir va cloure amb el concert de David Bisbal, del qual s’havien venut uns 4.000 entrades ahir al matí. La cònsol va assegurar que aquesta afluència estava fora de les perspectives del comú i va considerar que és un èxit total. «Ni quan va venir l’Elton John», va dir Marsol. En aquella ocasió, l’espectacle va arribar als 2.000 assistents. El concert del Bisbal es va celebrar a l’envelat del Cirque du Soleil, que té capacitat per a 5.000 persones, però que podrien arribar a les 8.000, ja que totes les entrades són de peu. Per això, es van desplegar mesures especials de seguretat.



Pel que fa a la resta de concerts, Marsol també va valorar que van ser un èxit. Al de La Pegatina, que es va celebrar divendres a la nit, hi van assistir unes 3.000 persones. A més, l’endemà unes 2.000 persones van ballar al ritme de Los Diablos. Ambdós espectacles es van celebrar a la plaça Guillemó, que Marsol va considerar que s’ha consolidat com el lloc on es faran els concerts de festa major.



El punt negre el va posar el temps. El castell de focs es va suspendre pel risc d’incendi, mentre que dissabte a la nit es va haver de suspendre el concert de La Soul Machine per la forta calamarsada.