Notícia L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic negocia amb el Govern els reglaments de la nova llei L’objectiu de l’associació és assolir acords més beneficiosos per al sector

L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) està treballant amb el Govern l’elaboració dels reglaments que abracen el contingut la Llei de l’allotjament turístic, en vigor des del passat dijous. L’objectiu de l’associació és poder arribar a acords que els siguin més favorables a través del desplegament dels reglaments. Per això, el col·lectiu es reunirà amb el Govern el proper 25 d’agost i sis dies després ho farà amb el bufet d’advocats que els assessora. Amb tot, de moment des de l’associació no volen fer declaracions oficials. Els reglaments haurien d’estar enllestits a la tardor.



D’altra banda, des de la Unió Hotelera celebren l’entrada en vigor de la llei i reiteren que no només servirà per limitar la competència deslleial i «posar ordre», sinó que també incentivarà els hotels a millorar i oferir un servei de més qualitat.