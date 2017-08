Notícia Els vehicles comencen a sortir dels Pouets El pàrquing té els semàfors en vermell L'entrada del pàrquing dels Pouets. Autor/a: EMILIO PRENAS

El tancament del pàrquing dels Pouets es fa efectiu i s’han començat a retirar els vehicles que hi estaven estacionats, va explicar ahir la cònsol de la capital, Conxita Marsol. També va assegurar que els treballadors de l’aparcament han col·laborat amb el tancament de la infraestructura. «Van posar el semàfor en vermell, el rètol de complet i han anat sortint tots els cotxes que hi havia amb tranquil·litat», va dir Marsol. La Batllia va donar l’aval al comú el passat divendres per tancar cautelarment l’aparcament. La corporació local ho va demanar després que l’empresa gestora no facilités els papers de les assegurances.