Més de 40 conductors ebris

La Policia ha detingut un total de 42 conductors del 20 de juny al 6 d’agost per superar el límit d’alcoholèmia permès. Durant aquest període, la Policia ha realitzat una campanya contra l’alcoholèmia, i la xifra de persones detingudes encara es podria incrementar ja que l’acció va cloure ahir a les set de la tarda i, per tant, al tancament d’aquesta edició no hi havia els resultats finals.



A Andorra, conduir amb una taxa de 0,5 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) comporta una sanció, mentre que circular amb una taxa superior als 0,8 implica una detenció i, per tant, un delicte penal. Això pot comportar penes de presó de fins a un any, així com una inhabilitació del permís de conduir fins a un màxim de tres anys.



El perfil del conductor és un home, resident, amb una edat compresa entre els 18 i els 29 anys i que circula amb una taxa d’alcoholèmia que es mou entre els 0,8 g/l i els 1,9 g/l, segons l’anàlisi de les dades.

Xifres al detall / En concret, el 88% dels conductors són residents, si bé en els documents no s’especifica la nacionalitat. Pel que fa al sexe, la majoria, un 71,4%, són homes.



En un altre context, una àmplia majoria ha donat positiu amb un índex que van entre els 0,8 i l’1,9 g/l. De fet, només dues persones han superat aquesta taxa. Es tracta d’un home no resident de 42 anys que va ser detingut en un control rutinari el 20 de juliol a dos quarts de tres de la matinada quan conduïa amb una taxa de 2,31 g/l. També va superar els dos graus un resident de 30 anys, que va donar positiu amb 2,26 g/l en un control rutinari que va tenir lloc el passat dissabte a les cinc del matí.



Per una altra banda, la majoria dels conductors que la Policia ha detingut ebris tenen entre 18 i 25 anys. En aquesta franja d’edat s’han produït el 38% dels arrestos. En segon lloc, es troben els conductors que tenen una edat entre 25 i 35 anys (33%), seguit dels 46 als 55 anys (11,9%). A més, les persones que tenen entre 36 i 45 anys han protagonitzat l’11,9% de les detencions, així com les edats compreses entre 56 i 65 anys i de 66 cap amunt han representat el 4,7% dels arrestos en els dos casos.



Així mateix, la persona més jove que s’ha detingut té 18 anys, i es tracta d’un resident que va donar positiu amb 1,32 g/l el 22 de juliol a les 3.48 hores en el marc d’un control de la campanya d’alcoholèmia. També s’han interceptat dues persones menors de 20 anys. En els dos casos, són dos residents que van ser detinguts en un control en el marc de la campanya que va tenir lloc el 29 de juliol.



Per un altre costat, la persona més gran que s’ha enxampat conduint èbria és un resident de 72 anys que va donar positiu amb índex de 0,99 g/l.

La campanya d’alcoholèmia es fa amb la finalitat de reduir el nombre d’accidents a la carretera produïts arran de l’alcohol.