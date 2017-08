Notícia El periodista i polític finlandès Janitskin denuncia una «caça de bruixes» L’home, detingut des de divendres en compliment d’una ordre internacional, va declarar ahir a la Batllia Ilja Janitskin. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’entorn d’Ilja Janitskin, el periodista i polític finlandès detingut divendres en compliment d’una ordre emesa per la Interpol, ha sortit en la seva defensa i assegura que des de Finlàndia s’ha organitzat una «caça de bruixes política» contra ell. L’home va declarar ahir a la tarda a la Batllia i va tornar a ser ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on roman des de dissabte. El detingut va ser traslladat des de les dependències policials al centre hospitalari perquè pateix un càncer en estadi 4, del qual ha de ser intervingut el dia 16 d’agost. Ahir va sortir per anar a la Seu de la Justícia i va tornar a l’hospital.



Janitskin és el fundador de la pàgina web MV-Lehti (mvlehti.net), on exposa les seves idees polítiques sobre la immigració i la Unió Europea, entre d’altres temes. El productor executiu del web, Dr. Heikki Levonen, ha assegurat a EL PERIÒDIC que el detingut «no és un criminal, no està acusat de cap crim i, per tant, no té antecedents». Levonen argumenta que «totes les acusacions contra MV-Lehti i el senyor Janitskin d’incitar a l’odi racista, d’ultranacionalista, etcètera, es basen en una campanya per arruïnar la seva bona reputació». De fet, el polític i periodista ha estat detingut perquè la Policia finlandesa el vol interrogar sobre uns presumptes delictes d’odi, entre d’altres. Amb tot, «no s’han presentat càrrecs».



Janitskin va ser detingut divendres al matí i es manté en custòdia fins que la justícia andorrana decideixi si l’extradita a Finlàndia, on se’l reclama. L’home ja va ser detingut a Barcelona fa uns mesos, pels mateixos motius, però tres dies després va ser posat en llibertat.



Segons el productor executiu del web, «tots els arguments es basen en una caça de bruixes política amb l’objectiu de silenciar MV-Lehti, i sabotejar la seva campanya presidencial [Janitskin es vol presentar com a candidat del Partit Reformista a les eleccions presidencials de 2018]. MV-Lehti es troba en el top 5 dels mitjans digitals més llegits a Finlàndia». Levonen també afirma que els seguidors de Janitskin són perseguits per la Policia i, fins i tot, han estat víctimes «de la brutalitat policial».



Janitskin ha de respondre a Finlàndia sobre un total de 46 presumptes delictes –pels quals no han estat acusat formalment–, que inclouen incitació a l’odi contra una ètnia, calúmnia, blanqueig de diners, delictes d’apostes, amenaces il·legals, incompliment de la confidencialitat i robatoris de propietat intel·lectual.

Levonen insisteix que tot és causa de la denúncia que des del web MV-Lehti s’ha fet sobre corrupció i males pràctiques dels polítics finlandesos. També diu que els mitjans de comunicació de masses publiquen mentides i notícies falses sobre Janitskin.



Els tribunals de Finlàndia van decidir la tardor passada emetre una ordre de detenció paneuropea contra Janitskin, que va fundar el lloc web MV-lehti des d’Espanya el 2014, ja que residia a Barcelona. La policia finlandesa ha rebut nombroses queixes i denúncies pel portal de notícies de Janitskin, ja que considera que gran part dels articles publicats en aquesta pàgina són inexactes, estan distorsionats o no compleixen els requisits de drets d’autor. No obstant això, el tribunal de districte de Hèlsinki va tombar una petició de la Policia per tancar el portal.



La justícia andorrana encara no ha decidit si extradita Janitskin a Finlàndia.