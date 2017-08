Notícia Medi Ambient imposa a Camprabassa una sanció de 6.000 euros per la mort de l'os L'ossa Iaia amb els seus dos ossos, Torb i Neu, quan van néixer. Autor/a: NATURLANDIA

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha finalitzat l’expedient sancionador incoat a la societat Camprabassa amb motiu del cas de l’os que va sortir del seu tancat i va ser abatut per un treballador del parc. L’expedient s’ha conclòs amb la imposició d’una sanció de 6.000 euros a la societat per manca de manteniment i compliment de les mesures de seguretat en el tancat dels ossos, tal com han informat des de l'executiu.



L’expedient proposa aquesta sanció que respon a la comissió de dues infraccions greus, sancionades cadascuna amb 3.000 euros, que és la quantitat màxima prevista a la Llei de tinença i de protecció d’animals. En primer lloc, s’apunta que no es van realitzar les tasques diàries d’inspecció ocular, no es va mantenir l’os dins el tancat i es va causar el dany irreparable de la seva mort, a més de la consegüent transcendència social del fet. A més, es constata que es disposava de prou mitjans humans, en el moment de l’incident, per poder aplicar el pla d’emergència establert, tal com s'informa en el comunicat emès des del Govern.



La segona infracció greu correspon a l’incompliment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic, per la manca de manteniment en diversos elements i indrets del recinte del ossos, per no tenir operatiu el recinte destinat a l’aïllament sanitari, i per la manca de manteniment de les tanques elèctriques.



En l’expedient conclòs pel departament de Medi Ambient no es determina per on va sortir l’animal, però sí que es constata que la xarxa metàl·lica del tancat no estava subjecta al terra i que les distàncies mínimes entre la primera tanca elèctrica i el terra no complien amb les condicions de l’autorització. A més, es posa en relleu que no s’ha demostrat si la tanca estava electrificada en el moment de la fugida, i que no s’havia realitzat la inspecció ocular diària dels tancats per part del personal del parc i que no es van complir els procediments establerts.



El cap de Govern, Toni Martí, ha informat, aquest dimarts al cònsol major de Sant Julià de Lòria i president de Camprabassa, Josep Miquel Vila, de la finalització de l’expedient sancionador de Medi Ambient. En aquest sentit, des del parc s’ha recordat que ja es van aplicar accions correctores de les mesures de seguretat i que es va procedir a l’acomiadament del director i el sotsdirector.