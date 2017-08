2.480.000 forfets venuts durant la darrera temporada d’hivern

Les estacions d’esquí del país van vendre 2.480.000 forfets durant els 143 dies que va durar la darrera temporada d’esquí. Aquestes xifres mostren un augment del 6% en relació a les dues temporades anteriors, ja que durant els hiverns compresos entre el 2014 i el 2016 les vendes van oscil·lar al voltant dels 2.340.000 forfets.



Del total de forfets comptabilitzats durant l’última temporada (anomenats també dies d’esquí), 1.765.039 es van vendre des de Grandvalira, 685.000 des de Vallnord i la resta (29.961) des d’Ski Andorra.



La directora d’Ski Andorra, Montse Guerrero, va destacar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que del total de forfets venuts des d’Ski Andorra, 970 van ser forfets conjunts de cinc dies. Aquesta modalitat permet als usuaris practicar l’esquí en totes les pistes del Principat, ja sigui durant cinc dies seguits o en períodes separats. A més, durant la temporada passada aquest forfet tenia un cost de 215 euros. I malgrat que encara no s’ha fixat el preu per enguany, Guerrero va destacar que el cost serà similar.

De temporada / Tanmateix, del total de forfets venuts des d’Ski Andorra, aproximadament uns 400 van ser forfets conjunts de temporada, que també permeten practicar l’esport de neu en totes les estacions del país però per un període de temps més llarg, ja que com el seu propi nom indica, es poden fer servir durant tota la temporada d’hivern.



Al llarg de la darrera temporada, el preu d’aquesta tipologia de forfet es trobava entre els 300 i els 1.000 euros, variant en funció de si el comprador era o no resident i de l’edat. Guerrero va especificar que si s’era resident, l’any passat s’havia de pagar 388 euros. De fet, «el 85% dels compradors que opten per escollir el forfet conjunt de temporada són residents, precisament perquè el preu és més assequible i perquè és el perfil que normalment vol poder esquiar en més d’una estació, ja que al viure al país, tenen més dies per provar totes les pistes».

Dins de les previsions / En relació a les xifres de vendes, Guerrero va destacar que més o menys ja són les que es registren cada any i que estan dins de les «previsions». A més, cal tenir present que pel que fa als forfets conjunts, també es poden comprar en cada societat d’esquí, i molta gent opta per comprar-los directament a les guixetes en lloc de venir a Ski Andorra».



Possibles canvis / A principis d’aquesta setmana, el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar que havia proposat –davant dels representants de l’esquí– la voluntat de fer un forfet conjunt. A hores d’ara, però, la majoria de representants no entenen en quin sentit es podria fer aquest servei conjunt, ja que Ski Andorra ja cobreix aquesta necessitat.



Tot i això, Guerrero va destacar que «–com sempre– hi poden haver canvis. Si les societats volen, es pot modificar la temporalitat o l’abast dels forfets conjunts que oferim, malgrat que a hores d’ara no se’ns ha comunicat res al respecte ni tenim constància que es vulgui fer cap canvi en relació a aquesta modalitat».