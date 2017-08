Notícia Medi Ambient constata els defectes de les instal·lacions de Naturlandia El Govern dona una explicació dels fets diferent a la del comú i multa Camprabassa amb 6.000 euros La Neu, la germana de l’os Torb, es banya a les instal·lacions de Naturlandia. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’expedient obert pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre la mort de l’os que va ser abatut per un treballador de Naturlandia després que l’animal s’escapés del recinte conclou que s’han comès dues infraccions greus i sanciona Camprabassa amb una multa de 6.000 euros. Tal com va informar ahir el Govern, la sanció respon a la «manca de manteniment i compliment de les mesures de seguretat en el tancat dels ossos».



Concretament, exposen que malgrat que l’expedient no determina per on va sortir l’animal, sí que constata que «la xarxa metàl·lica del tancat no estava subjecta al terra, que les distàncies mínimes entre la primera tanca elèctrica i el terra no complien amb les condicions de l’autorització, que no s’ha demostrat si la tanca estava electrificada en el moment de la fugida, que no s‘havia realitzat la inspecció ocular diària dels tancats per part del personal del parc i que no es van complir els procediments establerts». Una versió que contradiu l’explicació del comú lauredià que manté que l’os es va escapar per la porta i que la reixa elèctrica funcionava amb normalitat.



Segons el comunicat de Govern, el cap de l’Executiu, Toni Martí, va informar ahir mateix al cònsol major de Sant Julià de Lòria i president de Camprabassa, Josep Miquel Vila, de les conclusions de l’expedient sancionador. En aquest sentit, Vila va recordar que des del parc «ja es van aplicar accions correctores de les mesures de seguretat i que es va procedir a l’acomiadament del director i el sotsdirector del parc». Per la seva banda, el cònsol menor de la parròquia, Julià Call, va dir a aquest rotatiu que «encara no ens hem pogut mirar amb profunditat l’expedient» i que preferien no fer declaracions sense parlar primer amb el consell d’administració de la societat.



Conclòs l’expedient, la societat disposa de deu dies a partir d’avui per fer al·legacions. Passat aquest termini, l’Executiu facilitarà l’informe a l’Associació per a la Protecció dels Animals, les Plantes i el Medi Ambient (Apapma) i a tots els grups parlamentaris que el demanin.



L’explicació de les infraccions / En primer lloc, l’expedient apunta que «no es van realitzar les tasques diàries d’inspecció ocular, no es va mantenir l’os dins el tancat i es va causar el dany irreparable de la mort de l’os, a més de la conseqüent transcendència social del fet». Així mateix, afegeix, la investigació conclou que en el moment dels fets es disposava de prou mitjans humans per poder aplicar el pla d’emergència establert.



La segona infracció greu que constata l’informe és que la manca de manteniment de diversos elements i indrets del recinte dels ossos, així com no tenir operatiu el recinte destinat a l’aïllament sanitari i la falta de manteniment de les tanques elèctriques suposaven un incompliment de les condicions d’atorgament de l’autorització del nucli zoològic.

Per cada infracció s’ha interposat una multa de 3.000 euros, la quantitat màxima prevista per la Llei de tinença i protecció d’animals.



Les crítiques de l’oposició / La notícia va ser rebuda amb indignació per part de l’oposició laurediana que va lamentar que «un cop més ningú ens n’ha informat». En tot cas, el conseller comunal liberal Rossend Duró va opinar que la sanció interposada no l’hauria de pagar Camprabassa com a societat «sinó els responsables de l’incident». En aquest sentit, Duró va deixar clar que «el primer que ens hem de preguntar és si Naturlandia té un responsable de manteniment i, en cas que hi sigui, que pagui la multa per no haver fet bé la seva feina». En cas de no existir aquesta figura, va afegir, «la responsabilitat haurà de recaure sobre la direcció». «Fa temps que la direcció no fa bé les coses», va sentenciar tot recordant que també hi va haver problemes amb el manteniment del Tobotronc.



El conseller de l’oposició va recordar que han demanat al comú que els faciliti tots els informes referents a l’incident de l’os, així com els expedients dels treballadors, les persones que els avaluen i les conclusions que s’han extret i que de moment no han rebut cap resposta.



També des del Grup Parlamentari Liberal, el conseller Jordi Gallardo va lamentar el ressò que ha tingut l’afer per «la mala publicitat que fa del parc». «No volem que es repeteixin més situacions així però pensem que calia resoldre aquesta qüestió des de la prudència i sense crear massa polèmica perquè fa un mal favor al país i al parc», va considerar.



D’altra banda, des d’Apapma van indicar que un cop hagin analitzat l’expedient decidiran si es personen com a acusació particular en la causa contra el treballador que va disparar l’os i que està pendent de judici. A més, el president de l’associació, Carles Iriarte, va lamentar que un incident com aquest acabi amb una sanció de «només 6.000 euros». «El topall econòmic és una de les mancances d’aquesta llei», va destacar tot i manifestar que «en tot cas és molt millor que la llei anterior».