Notícia Els pressupostos participatius de la Seu voten pels espais joves La resta de propostes més votades aposten per les millores en les zones esportives La tècnica municipal de la Seu, Judit Cerdaña, i la tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Anna Vives, ahir. Autor/a: Ajuntament de la Seu d’Urgell

La creació d’un Espai Jove al Centre Cívic l’Escorxador ha estat la proposta més votada als Pressupostos Participatius 2017 de la Seu d’Urgell, amb els quals els veïns i veïnes de la ciutat poden decidir el destí d’una partida de 100.000 euros dels comptes municipals. Els resultats del procés, que s’ha fet per tercer any consecutiu, els van presentar ahir la tinent d’alcalde de Participació Ciutadana de l’ajuntament urgellenc, Anna Vives, i la tècnica municipal Judit Cerdaña.



L’Espai Jove, segons es detalla en la proposta, ha de tenir com a objectiu «programar activitats culturals i de lleure adaptades a les necessitats i demandes del jovent del territori, d’entre 12 i 25 anys». La idea ha rebut 85 vots i tindrà una dotació de 20.000 euros.



La segona proposta més votada, amb 68 suports, també té a veure amb aquesta franja d’edat, ja que demana habilitar una zona com a Parc Juvenil, destinat específicament a aquest col·lectiu, amb una partida de 25.000 euros.



En tercer lloc, amb 67 vots, també va entrar en el tall la substitució de la gespa de les pistes municipals de pàdel, amb un cost estimat de 15.000 euros. La quarta idea més votada, amb 63 veïns a favor, també és per a la zona esportiva i consisteix a equipar el Pavelló Poliesportiu amb un equip de megafonia, per un valor de 6.000 euros.



Finalment, també va entrar en el límit pressupostari el cinquè projecte més votat, que demana canviar la ubicació dels contenidors de recollida selectiva de Castellciutat, situats actualment a la plaça de l’Arbre. Aquesta actuació ha rebut 57 vots favorables i, de les aprovades, és la que té un pressupost més elevat, amb 45.000 euros.



Anna Vives va agrair ahir la participació de tothom qui s’ha implicat en el procés.