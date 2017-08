Janitskin torna a la presó mentre espera si l’extraditen

Ilja Janitskin, el periodista i polític finlandès detingut divendres en compliment d’una ordre emesa per la Interpol, va tornar ahir a la presó a petició pròpia. L’home va ser traslladat el cap de setmana a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ja que pateix un càncer en estadi IV del qual serà intervingut la setmana que ve, però ahir va demanar tornar al centre penitenciari on «té més llibertat», van explicar fonts properes al detingut.



L’assistència lletrada de Janitskin també va presentar ahir a la Batllia la petició d’arrest domiciliari, i està pendent de la resposta dels tribunals.



L’home, sol·licitat per les autoritats finlandeses perquè respongui a fins 46 sospites de delicte, entre els quals incitació a l’odi, blanqueig de diners, joc il·legal i amenaces, no ha estat acusat formalment. Amb tot, la llei de l’extradició permet traslladar una persona d’un país a un altre. Per al seu advocat, però, «prima la presumpció d’innocència» i ha recorregut la demanda d’extradició.



Un cop detingut, les autoritats finlandeses tenen 40 dies per reclamar-lo i la justícia andorrana s’haurà de pronunciar.