Notícia ‘El jardí suspès’ inaugura avui el 18è Festival Orgue&nd Amores i Ignacio Ribas seran els encarregats d’estrenar la peça Ignacio Ribas (de blau), amb el trio que actuarà aquest vespre. Autor/a: Maricel Blanch

Avui comença el 18è Festival Internacional Orgue&nd amb l’estrena de la composició El jardí suspès. Es tracta d’una peça composta pel director artístic del festival, Ignacio Ribas, que l’interpretarà juntament amb Amores Grup de percussió i el protagonista del festival: l’orgue.



L’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella ha estat l’indret escollit per acollir els diversos concerts. El d’avui, que tindrà lloc a les 21.30 hores, anirà precedit d’un repic de campanes a les 21.15 hores a càrrec del grup Amores; un preludi en forma de «crit sonor» que «sempre s’ha utilitzat per aglutinar i atraure la gent», tal com explicava ahir un dels membres del grup, Jesús Salvador Chapi.



La peça El jardí suspès, d’una hora i cinc minuts de durada, és un recorregut per un dia sencer, prenent les hores com a excusa per dividir la composició en 24 parts. A més, fa referència al planeta Terra, sent aquest un «jardí flotant».



Aquest concert «surt dels paràmetres habituals» de qualsevol altre concert al qual el públic estigui acostumat perquè és una peça oberta en què «la improvisació és essencial», assegurava ahir Ribas. Tot i la possibilitat que cada músic digui la seva durant l’actuació, Amores ha estat treballant durant tres mesos en una estructura, un concepte i una sonoritat a partir de la gravació que Ribas els hi va fer arribar i un grapat d’indicacions. El grup de percussió valencià va assegurar que, en 30 anys d’experiència, la peça de Ribas els ha «sorprès gratament», ja que el fet de dividir la peça en hores «aporta molta energia musical», a més de la improvisació.



D’altra banda, aquest any el Festival Orgue&nd compleix la majoria d’edat, pel que des de l’organització han aprofitat per a celebrar-ho amb vuit concerts, en comptes de cinc, i vuit activitats paral·leles en lloc de les quatre de l’edició anterior.



Entre aquestes activitats es troben conferències, concerts per a infants, classes magistrals i una sessió de cinema mut, amb un organista que improvisarà en directe.

Ribas considera que el festival té «molt bona consideració», i preveu, amb l’augment de propostes, superar les 1300 persones que van assistir l’any passat.