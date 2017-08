La UE Engordany presenta un projecte de màxims

No renuncia a res. La UE Engordany va forta i es posa com a objectiu guanyar la Lliga Nacional i entrar a jugar competició europea. El canvi estructural del club i els fitxatges realitzats amb jugadors contractats a la categoria fan que els objectius siguin ambiciosos.



Christian Cellay i Fabio Serra arriben a l’entitat per entrar a la directiva, a més de jugar-hi. Tots dos provenen de la UE Sant Julià, igual com d’altres com Rafa Brito i Jesús Coca. També arriba Sebas Gómez, de l’FC Andorra. Aquestes no seran les úniques incorporacions. «Volem ser campions», assegura Cellay, que a més de jugador serà el tresorer i el director general. Com bé afirma ell mateix, «em faré càrrec de tot el que passi al club». Amb el projecte començant a rodar, «afrontem aquest desafiament. Tenim la il·lusió de començar a aconseguir els objectius», amb una base de «professionalitat» per portar l’entitat i a nivell de plantilla donant rellevància «a la part humana. És important crear un bon grup».



El nou entrenador és Filipe Busto, que destaca que va acceptar l’oferta perquè «és un projecte molt seriós», amb l’arribada a la directiva i la plantilla de «gent amb experiència». El repte és gran i «la nostra intenció és no renunciar a cap partit a la victòria». Gonzalo Donsión segueix com a president del club i confia que els títols per fi arribin, a més de jugar a Europa, ja que «portem dues temporades que ho tenim a tocar i a veure si a la tercera es pot». Sebas Gómez arriba a un conjunt on «aspirem a tot». La seva figura no només serà al terreny de joc, sinó també serà el director esportiu de la base. Precisament el treball amb els joves futbolistes és un dels aspectes on volen incidir especialment.