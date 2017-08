Roy no seguirà la propera temporada a l’FC Andorra

La plantilla va quedant definida. A l’FC Andorra només li queda una carpeta oberta respecte a l’equip que tenia la temporada passada. Aquesta és la d’Emili Garcia. La que queda definitivament tancada és la de Roger Ezquer Roy, que no renova i deixa de ser jugador tricolor.



La continuïtat del davanter es presentava més que complicada tenint en compte el rendiment mostrat, ja que en tota la temporada només va marcar dues dianes tot i ser en bona part dels partits titular. El seu era un dels dos temes pendents que quedaven. L’altre que s’ha de definir és la d’Emili, que és l’única incògnita que resta de la plantilla anterior.



Amistosos / L’FC Andorra va iniciar la pretemporada la setmana passada. Per preparar el curs hi ha planificats una sèrie de partits amistosos, tot i que la programació definitiva encara no està tancada. De moment són tres els confirmats, tots a la Borda Mateu. El primer és el 19 d’agost contra la UE Engordany. El seguirà el 24 amb l’Inter Club d’Escaldes i el 27 davant l’FC Lusitans. El que encara no està tancat és el matx del Memorial Jordi Lamelas, que tradicionalment el juga contra la UE Sant Julià.