El MoraBanc tanca el joc interior amb la cessió de Moussa Diagné

Era un tema que seguia compàs d’espera perquè les diferents parts hi estaven d’acord i, finalment, s’ha acabat confirmant. Moussa Diagné serà jugador del BC MoraBanc Andorra la pròxima temporada després d’arribar a un acord amb l’FC Barcelona per a la cessió per un any del pivot senegalès.



Tot i la seva joventut, Diagné compta amb força experiència a la Lliga Endesa, però amb els blaugrana no ha arribat a tenir els minuts que hagués esperat en les dues etapes que ha estat a Barcelona. Per aquest motiu el club català prefereix no deixar-lo escapar amb una venda, al ser un jugador amb marge de progressió, i aposta per la cessió perquè se segueixi foguejant.



Té 23 anys i mesura 2,11 metres, amb una gran capacitat atlètica per la seva envergadura. Va arribar a Espanya com a júnior i el 2013 i tenia l’oportunitat de debutar amb el Fuenlabrada a l’ACB. La temporada 2015-16 fitxava pel Barça, on va tenir molt poques oportunitats i va tornar a l’equip madrileny com a cedit i continuar amb la seva progressió. Per la seva situació contractual el gener passat els blaugrana el recuperaven, tenint un paper secundari, només canviant per la lesió dels pivots. A més de l’ACB va tenir l’ocasió de disputar també l’Eurolliga. A la competició domèstica va realitzar una mitjana de cinc punts i cinc rebots per partit, amb una valoració de nou. Finalitza contracte amb l’entitat catalana el 30 de juny del 2019.



«Estem molt satisfets amb la incorporació que ens completa el joc interior. És un jugador que ens aportarà la part atlètica a la pintura, intensitat i molta energia», exposa Francesc Solana, director general del MoraBanc, remarcant que pel moment en què es troba el senegalès, «té moltes ganes de fer-ho bé i assentar-se a la lliga. Durant la seva carrera ha fet varis passos per anar jugant i aquest any és molt important per a ell. Tindrà l’oportunitat de jugar dues competicions i ser important a l’equip. Esperem que la seva ambició, el seu somriure, i la seva energia donin molta força». Amb la seva incorporació també es buscava un reforç que aportés agilitat per al joc dinàmic de l’equip.

Amb la confirmació de la cessió de Diagné només queda una peça per completar la plantilla de la temporada 2017-18. Aquesta es troba a la posició de base i el club està a l’espera de com es resol la situació de Jaime Fernández, que és l’aposta número u per a la direcció del joc en quan a incorporacions. El jugador està en negociacions amb el Movistar Estudiantes per poder desvincular-se de l’entitat col·legial, on es va formar. Els madrilenys el van retenir igualant l’oferta andorrana en el dret de tempteig, però el jugador i els seus advocats consideren que les condicions respecte a la proposta provinent del Principat no eren les mateixes per forçar que no es mogués de la capital d’Espanya. De moment, el MoraBanc espera, tenint en compte que la setmana vinent inicia els entrenaments de pretemporada. Apurarà al màxim, confiant que en aquest període la situació canviï i que Fernández pugui venir a Andorra, ja que és la prioritat del propi base.

Antetokounmpo, agraït / Un dels fitxatges de l’estiu del Panathinaikos és Thanasis Antetokounmpo. El pas del grec per la Lliga Endesa i el MoraBanc li va servir després d’estar als Estats Units per tornar al seu país i jugar en un dels grans d’Europa. El jugador assenyala a mode de comiat que «l’equip, el cos tècnic i tothom són increïbles» al club, i dona «moltes gràcies» pel que ha significat estar al Principat en la seva carrera esportiva. Per aquest motiu «Andorra té un lloc especial al meu cor».