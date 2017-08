246 efectius posaran en ordre el centre urbà per acollir la Vuelta

Per primera vegada en 26 anys la Vuelta farà parada al centre urbà d’Andorra. I és que fins ara, les etapes que havia acollit el Principat tenien la meta en un punt alt del país. Aquest canvi es deu principalment a què –a diferència dels anys anteriors– Andorra acollirà etapes primerenques, en concret, la tercera i la quarta. Per tant, el recorregut serà més planer i no tan exigent com els que es desenvolupen en etapes finals.



Per procurar que el centre sigui segur i que l’esdeveniment es produeixi sense entrebancs durant els dos dies que dura (el 21 i el 22 d’agost), el país comptarà amb 153 efectius del Cos de Policia, 93 efectius del Servei de Circulació de les parròquies afectades (Sant Julià, Escaldes i Andorra la Vella) i 30 voluntaris. A més, es col·locaran 700 tanques al llarg de tot el recorregut com a dispositius preventius de seguretat.

El recorregut / La tercera etapa de la Vuelta tindrà 158,5 quilòmetres de llargada i sortirà de Prada de Conflent (França) per arribar al Prat de la Creu d’Andorra la Vella, fent la parada final davant de La Poste. Mentre que la quarta (que serà de 193 km) sortirà del carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany per creuar la frontera espanyola i arribar fins a Tarragona.

Pel que fa als recorreguts, en relació a la tercera etapa (que serà el 21 d’agost), es preveu que els primers ciclistes creuin la frontera del riu Runer cap a les 16.18 hores, que arribin a Sant Julià a les 16.25 h, que passin per la Rabassa a les 16.48 h i que arribin a la rotonda de la Comella a les 17.21 h. Seguidament, s’espera que facin la carretera de la Comella a les 17.28 hores i que arribin a la meta, situada a Prat de la Creu, a les 17.40 hores.



Per aquest fet, i tal com va detallar ahir el director adjunt del Cos de Policia, Bruno Lasne, es recomana que si els ciutadans han de circular per les carreteres afectades per la Vuelta ho facin abans de les tres de la tarda o a partir de les sis, ja que sinó es podran trobar amb talls en la circulació o desviaments.



Pel que fa a la quarta etapa (el 22 d’agost), la previsió és que a les 12.40 hores els ciclistes surtin del carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany i que a la una del migdia creuin la frontera hispanoandorrana.

Talls de circulació / Durant els dos dies de la Vuelta hi haurà vies i carrers que estaran tancats de forma permanent. De fet, a partir de les vuit del matí del dia 21, les zones d’Andorra la Vella properes a La Poste es veuran afectades per l’esdeveniment, ja que a aquella hora es començarà a muntar la meta. A més, el carrer Prat de la Creu, entre la gasolinera de l’Orri i Correus Francesos, patirà un tall de circulació de les vuit del matí a les nou de la nit.



Per facilitar el trànsit rodat al centre urbà, els vehicles que baixin per l’avinguda Meritxell podran connectar amb l’avinguda Consell d’Europa passant per davant de l’Oficina de Turisme. Així mateix, a partir del dissabte 19 d’agost i fins dimarts 22, els aparcaments propers al carrer dels Veedors es reservaran per a la logística de l’etapa de sortida.

Evacuació / Segons va destacar ahir el cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, que aquest any la Vuelta faci parada al centre urbà d’Andorra «té els seus beneficis, ja que, per exemple, l’evacuació posterior a les etapes es podrà fer més fàcilment. Quan la meta està en un punt d’alçada, evacuar les caravanes o els cotxes un cop acaba l’esdeveniment és complicat, perquè tots han de baixar per la mateixa carretera. En canvi, si la meta està al centre, un cop acabi l’etapa, els espectadors i els mateixos de l’organització es poden ramificar i dispersar per diferents carrers».

Els números / La Vuelta comptarà amb 198 corredors, 22 equips de nou corredors, 300 acompanyants i 18 comissaris. A més, segons va destacar ahir la directora de màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, s’espera que entre 2.500 i 3.000 persones «es moguin cada dia de l’esdeveniment] per Andorra».