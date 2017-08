Principi d’acord pel transport sanitari

El Departament de Salut de la Generalitat i la Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Urgell han arribat a un principi d’acord pel que fa a la reclamació d’ajuts al transport per motius de salut en situacions de precarietat econòmica. Les dues parts es van reunir ahir, amb la presència de l’agència de la regió sanitària, la direcció del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell i una representació del Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell (Capau).



Segons informa RàdioSeu, des de la Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Urgell es va comunicar que, pel que fa a la consecució d’una «solució general i permanent», ara mourà contactes a nivell parlamentari, de l’ajuntament i del síndic de greuges de Catalunya per tal d’explorar quina és la via per aconseguir-ho. En una propera trobada, durant la primera quinzena de setembre, s’exposaran els avenços en aquest sentit. L’objectiu final és facilitar els desplaçaments de pacients que, per motius sanitaris, es veuen obligats a anar des del Pirineu a hospitals de ciutats com ara Lleida o Barcelona.



Durant la reunió d’ahir també es va acordar que es treballarà per poder fer servir els taxis que ja es paguen per a patologies de llarga durada que si estan cobertes (diàlisi, quimioteràpia, radioteràpia i transplantaments) perquè també hi puguin anar en el mateix desplaçament, sempre que sigui possible, persones sense recursos.

Finalitza l’ocupació / Dilluns passat, una quinzena de persones es van concentrar a la plaça dels Oms i, posteriorment, es van instal·lar a la sala d’espera del centre mèdic per reclamar una solució. Segons conclouen, «després de mesos de demandes, reunions, escrits i comunicats, ha estat la mobilització i la pressió popular el que ha proporcionat aquesta victòria parcial».

De fet, l’assemblea de la Xarxa de Suport Mutu va decidir acceptar l’oferta de la regió sanitària i, per tant, «finalitza l’ocupació del CAP en espera de la reunió programada al començament de setembre i els resultats que allí es presentin».



En aquest sentit, van fer «una crida als veïns i veïnes de la Seu i comarca que hagin de realitzar desplaçaments sanitaris i no tinguin recursos a sumar-se a la Xarxa de Suport Mutu per tal de fer juntes la pressió necessària perquè se’ls pagui el viatge», ja que creuen que «només així s’aconseguirà passar de la victòria parcial a una victòria general».