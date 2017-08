Notícia Llàgrimes de Sant Llorenç Entre els dies 11 i 13 d’agost tindran lloc els moments més forts de la pluja d’estels La pluja d’estels de Perseids. Autor/a: Craig Goodwin

És el dia per celebrar Sant Llorenç i felicitar tot el que respongui pel mateix nom. Però si no en coneixeu cap, esteu de sort perquè als voltants de cada 10 d’agost arriba el perfecte motiu de celebració: les llàgrimes de Sant Llorenç, nom que també rep la pluja d’estels Perseids.



La pluja d’estels del cap de setmana promet ser igual d’emocionant que anys anteriors. Tot i que els Perseids ja poden ser albirats des del 17 de juliol, i continuaran sent-ho fins al 24 d’agost, el període de màxima activitat serà entre els dies 11 i 13. Les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge seran les ideals per gaudir de la pluja de meteors, sent a partir de la mitjanit el millor moment. Es podran observar entre 30 i 50 meteors per hora, tot i que mai es pot saber amb exactitud perquè «depèn de la densitat de la pols» que travessi l’atmosfera, explica l’astrofísic Joan-Marc Miralles. Malauradament, aquest any els Perseids no seran tan intensos com l’any passat, quan se’n van poder veure uns 500 per hora.



No hi ha manera de provocar 400 estels més, però sí que es poden seguir una sèrie d’indicacions per veure, el més clarament possible, la pluja d’estels. S’ha de buscar un lloc llunyà de les zones urbanes, ja que la il·luminació artificial i la contaminació són habituals obstacles en la visió del cel nocturn. Un cel al qual l’ull humà necessitarà uns 15 minuts per acostumar-s’hi, així que la millor opció és arribar amb temps a l’indret escollit per veure les llàgrimes de Sant Llorenç.



Al Principat tenim diverses propostes per passar la màgica nit, però sigui quin sigui el lloc, s’ha de saber mirar. Es mirarà direcció Nord i es creu que, els Perseids, tot i que poden aparèixer en qualsevol part del cel d’est a oest; surten de la constel·lació de Perseu, ubicada «sota l’Ossa Menor».



Una opció recomanada, a més de senzilla, és qualsevol aparcament de les estacions d’esquí, com ara Grau Roig o Arinsal. Si la intenció és pujar al cel del país per a què cap llum s’interposi, «els llacs dels Pessons, l’estany de l’Illa o el Coll de la Botella són grans opcions», recomana Miralles. No cal carregar amb telescopis ni instruments òptics semblants perquè els Perseids «són molt ràpids i és impossible seguir-los». Amb carregar amb un coixí o una estora serà suficient per tombar-se i tenir una visió àmplia del cel nocturn.



El parc de Naturlandia proposa un pla rodó: un sopar, una projecció d’imatges sobre la façana de la borda de Conangle, una xerrada per explicar el fenomen de Sant Llorenç i una sortida nocturna cap a Roca Pimes per enlluernar-se d’estels. Els preus varien en funció de l’edat: 60 euros per als majors de 14 anys, 40 per als nens de 5 a 13, i gratuït per als menors de 4. La recent baixada de temperatures aconsella roba d’abric.



Les estrelles sempre s’han considerat màgiques des pràcticament els nostres orígens. Aquest cap de setmana podrem comprovar-ho amb un desig (o més).