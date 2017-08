Notícia Llacs de Tristaina (Ordino) El passat glacial del Principat en una refrescant ruta plena de desnivells Llacs de Tristaina Autor/a: El Periòdic

No podem parlar de ruta estiuenca sense incloure algun estany. I aquesta, a més de tenir-ne tres, és de dificultat moderada i, per tant, apta per a tot tipus de senderistes.



La ruta dels Estanys de Tristaina, una de les més populars del Principat, és de tipus circular i la seva distància de 4,4 quilòmetres, i es pot completar en, 2 hores i 40 minuts aproximadament. Tot i no ser especialment llarga, es caracteritza per les seves constants pujades i baixades, fet que exigeix un esforç per part dels senderistes.



La ruta presenta el llac Primer, el més petit però el d’aigües més blaves, el del Mig, i el de Més Amunt, on es pot albirar clarament un entorn glacial d’alta muntanya. Durant l’estiu està permès banyar-se per a tots els valents que s’hi atreveixin.