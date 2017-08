Notícia Els advocats creuen que la Uifand té una «visió reductora» de la professió El sector no comparteix la classificació d’alt risc de blanqueig que l’organisme li atorga Un moment de l’acte d’obertura de l’any judicial del 2015. Autor/a: EMILIO PRENAS

El darrer informe de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) sobre el risc de blanqueig de capitals al Principal apuntava que els advocats són els professionals no financers que estan exposats a un major risc de blanqueig de capitals a causa del «seu paper com a assessors per facilitar la creació potencial d’estructures jurídiques complexes i societats instrumentals o pantalla, especialment quan hi ha persones estrangeres o no residents implicades». Una classificació que no es comparteix «ni una mica» des del Col·legi d’Advocats, que considera que els criteris amb els quals s’ha realitzat l’estudi «no són reals».



La degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, lamenta que la Uifand tingui una «visió reductora» de la professió, ja que al seu entendre el risc de blanqueig només existeix en els assessoraments fiscals «i els advocats fem moltes accions, no només aquesta». De fet, afirma, «som pocs els que fem aquests assessoraments» i, en tot cas, el risc «només existeix en els no residents» de manera que «són pors que venen més dels països veïns que a nivell nacional».



A més, Bellocq argumenta que en el moment en què es va començar a realitzar l’estudi, ara fa més d’un any, el delicte fiscal encara no estava tipificat al país, de manera que «no es pot considerar que la nostra tasca afavoria el risc de blanqueig si el delicte fiscal no era constitutiu del mateix». En aquest sentit, explica que quan la Uifand els va fer arribar un qüestionari a partir del qual havien d’extreure les conclusions de l’informe «el col·lectiu no va respondre a l’apartat d’assessorament fiscal pensant en el blanqueig perquè encara no estava tipificat com a delicte d’origen».



Sobre aquesta qüestió, la degana avança que ara que ja està considerat com a tal estan preparant diverses formacions per adaptar-se a la nova llei en matèria de blanqueig.



Manca de dades fiables / Un dels principals arguments de la degana per oposar-se a la classificació de la Uifand és la manca de suport estadístic que al seu entendre té l’informe. «La Uifand fa una valoració però sense que cap organisme pugui validar les seves conclusions amb dades objectives», sentencia.



Segons exposa Bellocq, és cert que hi ha persones no residents que demanen assessorament fiscal al Principat però la xifra «és molt baixa», ja que «la majoria d’advocats només fan accions judicials». Per tant, destaca que la classificació de l’organisme liderat per Carles Fiñana «ha fet unes conclusions de risc sense suport estadístic». «En aquest país no hi ha un departament d’estadística que ens pugui oferir ara mateix xifres objectives, de manera que els resultats dels informes parteixen del que pressuposem, però no d’una realitat provada».



Gestionar el risc / Malgrat reiterar la seva disconformitat amb la valoració de la Uifand, Sophie Bellocq també afegeix que «en tot cas, tenir un alt risc de blanqueig no és el més important». «El més important és saber-lo gestionar», va aclarir. Així, insisteix en què «som l’únic col·legi que fa formacions regularment».



