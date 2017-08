Notícia 71 sancionats a la campanya contra l’alcohol i les drogues En total, el Cos de Policia va realitzar un total de 1.660 controls La seu del cos de Policia. Autor/a: EMILIO PRENAS

El Cos de Policia va finalitzar dilluns el període de la darrera campanya de controls preventius d’alcoholèmia i drogues. La campanya va començar el passat 30 de juny i s’ha tancat amb un total de 1.660 controls. El percentatge de sancionats en relació als controls efectuats és del 4,28%. En concret, 1.558 controls han donat un resultat negatiu, 71 un resultat positiu i una persona va refusar fer la prova, tal com informava ahir la policia a través d’un comunicat amb l’objectiu de reduir la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.



Dels 71 controls que van donar positius, 27 van comportar sancions administratives, el que representa que les persones que van passar el control tenia una taxa d’alcohol d’entre 0,51 grams per litre (g/l) a 0,80 g/l. Dels restants, 44 van ser detinguts per superar la taxa d’alcohol de a 0,80 g/l i un dels casos a més també conduïa sota l’efecte de les drogues.

La franja horària en què es van produir més sancions i detencions va ser entre les 22 i les 6 hores amb un total de 18 sancionats i 33 detinguts. Pel que fa la franja horària de les 6 a les 14 hores, es van produir fins a quatre sancions i set detinguts. Finalment, en el tram de les 14 hores a les 22 hores es van sancionar a cinc persones i es van realitzar fins a quatre detencions més.



El perfil majoritari dels detinguts és un home, d’entre 18 i 25 anys i resident. Concretament, en aquesta campanya s’han detingut fins a 35 homes, enfront a nou dones, dels quals 39 són residents i cinc no residents. La franja d’edat amb més detencions és la dels joves, d’entre 18 i 25 anys, amb 18 detinguts, seguit del col·lectiu d’entre 26 i 40 anys amb 16 detinguts i, finalment, els més grans de 40 anys amb 10 detencions.



Del total de 44 detinguts, sis estaven involucrats en accidents de circulació amb danys materials i un en un accident amb ferits.



L’objectiu de la campanya de controls d’estiu és, tal com va recordar la direcció del cos de policia, «fer palès novament que la suma d’alcohol+volant és del tot inviable». Per això, la finalitat és «conscienciar els conductors del risc que implica aquests tipus de conductes per a ells mateixos i per a la resta d’usuaris de la xarxa viària».