Andorra es troba a Hongria, Dinamarca i Bulgària

Com cada estiu, la selecció de futbol platja torna a escena. En aquesta ocasió ho fa amb força novetats, tant a la banqueta com a la convocatòria. De l’11 al 13 d’agost competeix a Siófok (Hongria) a l’Euro Beach Soccer League, enfrontant-se a la Divisió B a l’amfitriona, Dinamarca i Bulgària.



Per primera vegada el seleccionador d’aquesta disciplina és Moisés Gonçaves, i la convocatòria està composada per jugadors de futbol sala de l’Enfaf, rejovenint més el combinat nacional. Formen part de l’equip Aleix Giménez, Marco Gonçalves, Gerard Raventós, Andreu Giménez, Òscar Neira, Marc Ibáñez, Èric Vidal, André Viana, Cristian Ragalo i Luis Miguel Pinilla.



Per temes de calendari no han pogut comptar amb jugadors de futbol. La selecció fa més d’un mes que prepara el torneig, on l’objectiu és «fer un bon paper», assegura Moisés. Per començar, el primer rival és Hongria, el conjunt «més complicat», però «prefereixo jugar sempre amb l’amfitrió el primer partit». Igual pensa Neira, ja que «en el primer partit és on físicament estàs millor. Havent jugat el dia abans es nota a les cames i és una avantatge per anar una mica més frescos».

Dinamarca i Bulgària són dos equips «més físics», assenyala Moisés, fet que complicarà els partits, perquè «nosaltres som molt joves i físicament no massa forts, però tot i així sortirem a competir». Per a Neira, «amb la selecció que portem no podem competir cos a cos, però amb la il·lusió podem contrarestar tot això». Moisés preferiria poder comptar amb jugadors de futbol i futbol sala, per les característiques que aporten en cadascuna de les disciplines: «L’ideal seria tenir una barreja de tot plegat, amb jugadors tècnics i d’altres amb un potencial físic important».