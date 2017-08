Les ajudes del Programa Engega 2017 estan a punt d’exhaurir-se

El Govern està a punt d’exhaurir les ajudes destinades al Programa Engega, segons els diversos edictes publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) des de principis d’any. En concret, la campanya per beneficiar-se d’aquesta ajuda per comprar vehicles sostenibles o desballestar turismes es va obrir el 22 de març i el Govern havia reservat 700.000 euros per a les subvencions. En aquell moment, va anunciar que la iniciativa finalitzaria el 15 de novembre o bé quan s’esgotés la partida associada al programa. Des que es va obrir la convocatòria s’han publicat sis edictes al BOPA, en els quals s’anuncien ajudes per un valor total de 619.250 euros. Així doncs, el Govern ha exhaurit el 88,4% dels diners destinats a aquest programa.



En concret, s’han beneficiat d’aquesta ajuda 152 privats. Principalment, al voltant del 65,7%, es tracta de persones físiques, però un 17,8% són empreses privades de sectors tan diferents com la restauració, entitats financeres, empreses d’arquitectura o asseguradores. A més, els concessionaris o empreses relacionades del sector automobilístic s’han apropiat del 16,5% de les ajudes entregades amb aquesta iniciativa.

La Finalitat / En concret, mitjançant el Programa Engega, els conductors poden beneficiar-se d’una subvenció del Govern valorada en 8.000 euros per la compra d’un turisme elèctric, de 9.000 euros per l’adquisició d’una furgoneta o camioneta elèctrica, i de 2.000 euros per obtenir una motocicleta elèctrica. Així mateix, les persones que comprin un turisme híbrid reben una ajuda de 4.000 euros. En tots els casos, el vehicle ha de ser nou, és a dir, no pot ser de segona mà.



D’altra banda, el Govern també ofereix una subvenció de 750 euros a aquelles persones que portin a desballestar un turisme, una furgoneta o una camioneta. Majoritàriament, amb un valor de 578.000 euros, les ajudes han servit per finançar l’adquisició d’un vehicle elèctric o híbrid, mentre que els 41.250 euros restants s’han destinat per desballestar vehicles.



Malgrat aquestes darreres xifres, bona part de les persones van sol·licitar una subvenció per desballestar un vehicle. En concret, un 34,5% ho van fer per aquest motiu. De prop, amb un 30,4%, els van seguir els conductors que van beneficiar-se de l’ajuda per comprar-se un turisme elèctric. A més, 21,7% la van rebre per apropiar-se d’un vehicle híbrid. D’altra banda, un 9,4% van optar per utilitzar la subvenció per adquirir una motocicleta elèctrica i un 4% per comprar una camioneta o furgoneta elèctrica.



En aquest període, també s’ha anunciat al BOPA que es retiraven dues ajudes: una per un valor de 4.000 euros i una altra de 8.000 euros. Això es pot donar per diversos motius, com no complir els requisits, no presentar la documentació o bé que al final no es compri el vehicle.