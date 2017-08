El VPC comença a rodar

Arrenca un nou curs al VPC. L’equip iniciava la pretemporada ahir a l’Estadi Nacional amb nous objectius, per ser un dels aspirants a l’ascens a Honor. El club vol donar un salt de qualitat i, per aquest motiu, s’han produït força moviments a la plantilla. Per preparar la campanya disputarà tres partits amistosos abans d’iniciar la competició.



L’equip es posa en marxa amb la parella que formen Jonathan Garcia i David Kirikaishvili a la banqueta per segon any. Realitzaran tres sessions d’entrenament per setmana i, sobretot, d’inici es tracta de «posar-nos en forma. Aquest mes li donem molta importància a la part física, per arribar en les millors condicions a l’inici del campionat», assegura Garcia. Amb algunes baixes destacades respecte a la campanya passada, són diversos els jugadors que han tornat a l’equip, a més de produir-se el fitxatge del georgià Bejan Mtchdelidze. Però la plantilla encara no està tancada i sobretot es busca reforçar la línia de tres quarts, amb dues incorporacions més.



El repte que es posen per davant és de màxims. «Després d’un any de relax a la categoria, ara toca ser més ambiciosos i tenir els objectius més alts. Volem estar en les primeres places, però a mesura que es vagi completant la temporada ja veurem on estem. Tenim l’ambició de fer coses més grans que no pas l’any passat» afirma l’entrenador que, de sortida, vol ja la mentalitat adequada per aconseguir-ho: «Tenir les coses clares des d’un bon començament ajuda molt com a grup. Tinc molta confiança amb tots els jugadors de la plantilla».



L’experiència acumulada a la banqueta pel tàndem és un element que ha de servir també per tal d’assolir els objectius. «En l’any que hem estat hem après moltes coses i estic segur que això es notarà. Podrem aportar nous conceptes i això ajudarà que el nivell dels entrenaments i el joc sigui de major qualitat i realitzem una evolució». Comptaran a la plantilla amb una barreja de veterans i d’altres que no porten tant de temps al primer equip, així com els juvenils que s’hi integren i dels que es vol tenir cura. Als joves «no se’ls ha de donar més responsabilitat de la que poden assumir. Compten amb gent amb experiència i aquests sí que han de portar el pes de l’equip. Tenir aquesta barreja de jugadors ens donarà força. És una de les claus de l’èxit».

En aquesta pretemporada hi ha programats tres amistosos, tots a l’Estadi Nacional. El primer serà contra el Barguillere el 2 de setembre. El dia 9 s’enfrontaran al Carmaux i el 16 al Manresa.

Ni grups ni calendari / Tots els equips s’estan trobant amb la problemàtica en diferents categories que no saben a aquestes alçades ni en quins grups estaran integrats, ni quins seran els rivals que tindran al llarg de la temporada, ni el calendari. L’origen de tot és que hi ha conjunts que havien de jugar a la Federal 3 que han renunciat a disputar-la i encara s’està estudiant com es reestructuren les diferents divisions. La Federació Francesa de Rugbi i el Comitè de Migdia-Pirineus ja van avisar dies enrere que tardarien en aquesta ocasió a confirmar grups i calendaris. Els clubs només saben les dates de les jornades. El VPC iniciarà el curs el 24 de setembre.