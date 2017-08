Finalitza la primera fase per connectar Tobira i Príncep Benlloch

Les autoritats comunals d’Andorra la Vella, encapçalades per Conxita Marsol, van realitzar ahir, una vegada finalitzada la primera fase, una visita a les obres que s’estan realitzant a l’edifici La Quirola, que pretén connectar verticalment l’avinguda Príncep de Benlloch amb la de Tobira.



La unió dels dos punts confluents de la capital, però, no serà una realitat fins d’aquí a uns mesos. Abans caldrà deixar enllestida la segona fase, que s’adjudicarà properament i que es preveu acabar a la primavera del 2018. Quan s’acabi tota l’obra la ciutadania hi guanyarà. I molt. Dues zones paral·leles separades per l’altura, com la plaça del Poble i el carrer Prat de la Creu, deixaran de ser un problema que fins ara se solucionava donant la volta i caminant més.



La primera fase ha patit un retard per la dificultat de desmuntatge de la roca on s’ha construït la infraestructura. Amb tot, el timming de les obres s’ha respectat i s’ha acabat fent en poc més de quatre mesos. El pressupost final de la fase 1 ha estat de 231.750 euros i no de 207.660 euros com s’havia previst.

La passarel·la, no acabada / Malgrat que les escales i l’estructura de l’ascensor ja estan finalitzades, encara falta per construir una passarel·la que connecti l’edifici amb l’avinguda Príncep Benlloch, i també es preveu la instal·lació de l’ascensor, a banda d’altres elements d’acabat de les escales. Part d’aquesta feina s’havia de realitzar en la fase inicial, però, finalment, s’executarà en una segona fase que s’adjudicarà ben aviat.



La segona fase té un pressupost inicial lleugerament superior a la de la inicial, de 250.000 euros, i també es preveu que s’acabi en menys de sis mesos. Quan estigui operativa la connexió, Andorra la Vella haurà esmenat una problemàtica que s’ha allargat durant uns quants anys i que no fa gaire va generar disputes dialèctiques a la corporació local. L’última, a mitjans de març, quan Víctor Pintos es va mostrar molt crític amb la decisió del Govern de subhastar la coberta de l’edifici Interceus, una infraestructura considerada clau per materialitzat una connexió directa per a vianants entre Príncep Benlloch i Ciutat de Valls. Allò va tancar una porta clara de connexió, que la corporació local ha sabut contrarestar amb la Quirola.