La Setmana de caça de l’isard permetrà capturar 143 animals

La Setmana de caça de l’isard ha fixat per a aquest 2017 un índex de captura del 17,88% –a tan sols un 2,12% del màxim que marca el reglament, un 20%– amb la qual cosa els caçadors que prenguin part en la Setmana de l’isard, que en seran un total de 569, podran capturar fins a 143 exemplars. Es tracta d’unes xifres considerablement superiors a les de l’any passat, quan es van autoritzar 119 captures entre 511 caçadors, que prometen una setmana moguda.



La població d’isards recomptats als vedats de caça de Sorteny, Ransol i Xixerella, s’eleva a 800, la qual cosa representa un índex important de creixement del 19,87% respecte de l’any passat, que confirma la recuperació de l’espècie i la seva presència a les muntanyes del Principat fins al punt que es tracta de la millor xifra registrada al segle XXI.



El període hàbil per a la constitució de les colles de caça per prendre part a la Setmana de caça de l’isard s’obrirà el 21 d’agost i es tancarà el dia 30 del mateix mes. El nombre de caçadors necessaris per obtenir una captura és de quatre, segons consta en el pla de caça sobre la població d’isards en terreny cinegètic comú que ha estat publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).



Un cop finalitzat el termini per a la constitució de les colles, i en el cas que restin captures per atorgar, aquestes s’adjudicaran a través d’un sistema de sorteig públic que es durà a terme el pròxim 1 de setembre. També es determina que el període hàbil perquè el cap de colla reculli les anelles serà entre el 5 i el 7 del mateix mes, tenint en compte que la Setmana de l’isard està marcada al calendari per a la segona setmana de setembre, del 10 al 17.



Al BOPA d’ahir també consta l’ordre ministerial relativa a l’aplicació del pla de caça al vedat d’Enclar. Seran possibles un màxim de 19 captures selectives i un trofeu mascle, amb la intenció de que no repercuteixi en la població d’isards que hi ha a la zona, estimada en uns 225. Les llicències especials de caça acompanyada s’adjudicaran a través d’un concurs públic que se celebrarà el 13 de setembre.