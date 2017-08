Eulen gestiona la seguretat de l’aeroport Andorra-la Seu

La seguretat de l’aeroport d’Andorra-la Seu la gestiona Eulen, la mateixa empresa que ho fa a l’aeroport del Prat i que està protagonitzant aquests dies una vaga de treballadors que està comportant cues de més d’una hora a la zona de control de passatgers. Eulen s’encarrega d’aquestes tasques a la instal·lació d’Andorra-la Seu des de fa un parell d’anys quan l’aeroport va passar a ser comercial. També se n’ocupa a l’aeroport de Lleida-Alguaire des del 2013. Actualment, la Generalitat està licitant la gestió de la seguretat de tots dos aeroports per als propers dos anys.



Pel que fa al conflicte que s’està vivint aquests darrers dies a l’aeroport de Barcelona, la direcció d’Eulen ha acceptat la proposta d’acord feta per la Generalitat. L’empresa encarregada del control de seguretat va anunciar que s’adhereix a la proposta amb l’objectiu de solucionar la situació tan aviat com sigui possible, tal com va explicar la directora d’Eulen a Catalunya i al País Valencià, Lorena Ibáñez, a TV3. Per la seva banda, els treballadors consideren la proposta encara «insuficient», però la sotmetran avui a votació. Si la plantilla l’accepta, el comitè desconvocaria les aturades parcials previstes i la vaga indefinida.