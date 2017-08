Notícia Una escultura d’Emma Regada homenatja els donants de sang La peça està ubicada davant del CAP de Sant Sadurní d’Anoia L’artista Emma Regada posa a la seva escultura, ‘Guardiola de sang’. Autor/a: Facebook

L’artista Emma Regada ha instal·lat, davant del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la població catalana de Sant Sadurní d’Anoia una escultura en commemoració als donants de sang, batejat com a Guardiola de sang. L’obra és una peça de dos metres d’alçada, feta amb materials de pedra i ferro, que pretén «conscienciar la gent de la importància de fer-se donant i anar omplint entre tots aquesta guardiola», segons ha explicat l’ajuntament.



L’autora va explicar a Ràdio Sant Sadurní que «la idea és mantenir el meu estil, però és un repte perquè jo també soc donant de sang, i em sentia amb moltes ganes i responsabilitat de fer un monument per a tots els donants de sang». Regada va recordar que l’obra ha estat un encàrrec que li va fer l’alcaldessa, just després d’haver exposat la seva obra a la població, en la mostra titulada Vincles.



Guardiola de sang és una peça que segueix la línia de l’artista, feta amb pedra i ferro, però «té una petita innovació: una part de pintura vermella, que és la sang. Jo sempre jugo amb l’abstracció i amb la geometria i fa una forma d’U, on hi ha la pedra, que és un disc tallat, que és la metàfora de la moneda, de la donació, i la part de ferro vermella representa la sang que anem donant i amb què omplim la guardiola», va especificar.



Regada ha debutat a la 2a Biennal Land Art Andorra amb la peça Llitgam, i ha estat present amb un vídeo a l’antiga Fàbrica de Llana i organitzant activitats a la Zona Ras.



Actualment, forma part de l’exposició col·lectiva Prèambul Ordino Jardins d’Art 2017, a l’espai Agüí, i el 26 d’agost participarà a la tercera edició del Comartpedrosa, amb obra plàstica i la performance Pes.