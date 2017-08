Notícia Nova ‘Nit sense paraules’ amb el reconegut pallasso Leandre Ribera El clown presenta ‘Rien à dire’, xou d’humor poètic i mim El pallasso Leandre. Autor/a: LEANDRE CLOWN

El clown català Leandre Ribera, referència en el món del mim i el circ des de fa més de 20 anys, protagonitza aquesta nit la nova edició de la Nit sense paraules de la Massana, a les deu de la nit a la plaça del Quart. «Estem molt contents de poder comptar en la nostra programació amb aquest gran artista, capaç de fer emocionar el públic, amb la seva tendresa, poesia i humanitat», ha assegurat la consellera de Cultura, Jael Pozo.



Leandre presenta el seu últim espectacle, Rien à dire, que ha passat per diverses ciutats europees, com Madrid o Avinyó. Un cop més, demostrarà les seves habilitats com a pallasso i improvisador, a més de ser un autèntic mestre en l’art d’interactuar amb el públic. Rien à dire és un espectacle d’humor poètic, amb el gest com a llenguatge universal. Damunt l’escenari, quatre mobles i una porta. Ell tot sol en una casa plena de buits i forats cap a l’absurd, visitada per espectadors imaginats.