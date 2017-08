Notícia Tot a punt per la Baixada de Raiers de Coll de Nargó Les precipitacions dels últims dies ajudaran a fer baixar els dos rais Raiers de Coll de Nargó. Autor/a: RAIERS NARGÓ

Coll de Nargó organitza la 28a Baixada dels Raiers demà al migdia. Els rais s’han estat construint cada tarda a la plaça de l’ajuntament, on tothom ha pogut conèixer de primera mà com es construeixen les embarcacions.



Aquesta tarda s’ultimaran els detalls dels rais que baixaran demà Segre avall. El president de l’Associació de Raiers de Nargó, Àlex Ferré Marot, ha explicat a RàdioSeu que «com més gent hi col·labori, millor», per la qual cosa també s’hi poden sumar d’altres veïns de la resta de la comarca o bé estiuejants. La configuració de les embarcacions amb troncs va començar dilluns.



Demà al matí, a partir de les 10, es farà l’enraiada als Clops de Fígols. El descens de dos rais començarà a les 12 del migdia i l’arribada es podrà veure des de la platgeta a tocar del pantà d’Oliana, entre Organyà i Coll de Nargó, a prop de la C-14.



Com cada any, els organitzadors estan pendents de l’estat tant del riu com de l’embassament. La manca de precipitacions de les darreres setmanes i l’alt nivell actual de la presa no hi ajuden, però es confia que les pluges d’aquests dies previs poden ajudar a gaudir d’una bona baixada.



Després del descens, a Coll de Nargó, se celebrarà l’Homenatge a la Dona del Raier, que recorda el paper clau que tenien les dones del municipi per tirar endavant la vila durant les èpoques en què els homes feien els descensos. A continuació, s’oferirà un dinar popular.