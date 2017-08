Notícia Comissats gossos i animals de granja maltractats Els agents rurals els han rescatat d’una finca de Conca de Dalt Una agent rescata els dos gossos de la finca. Autor/a: AGENTS RURALS

Els Agents Rurals han informat que aquest dimarts han decomissat una dotzena d’animals d’una finca de la Conca de Dalt, a causa del mal estat en què es trobaven. Concretament, s’han emportat dos gossos, set gallines, un gall, un pollet i un conill.



Segons han informat des del cos, els gossos seran dipositats a la protectora Amics dels Animals de la Noguera, on se’ls buscarà casa d’acollida o adopció, i la resta d’animals aniran a les instal·lacions de la granja escola la Manreana de Juneda (Garrigues).



Ara fa un any, els Agents Rurals ja van constatar en aquesta finca del Pallars Jussà un cas de maltractament d’animals, motiu pel qual va aixecar les actes corresponents i va emplaçar els propietaris a solucionar la situació. Des dels Agents Rurals asseguren que durant aquest temps «la situació no ha millorat» i, per això, han acabat intervenint els animals.