Notícia El Pic de Sanfonts (La Massana) El gegant Comapedrosa fa ombra a un cim de fàcil ascensió... Si no hi ha neu

El Pic de Sanfonts (2.888 metres) és el sisè més alt del Principat. El gegant Comapedrosa fa ombra a un cim poc conegut i concorregut que si estigués sol es convertiria en un dels més concorreguts pels amants de la muntanya. La seva ascensió s’inicia passat el túnel de dalt de tot d’Arinsal, per la ruta clàssica cap al Comapedrosa i arribats al refugi, es pot optar per una ruta de grans paisatges per l’Obaga, fregant la frontera amb Catalunya.



No és que sigui una ascensió de gran categoria, ja que la creta, sense neu, no requereix material extra. L’espectacle allà dalt deixa a un bocabadat. A sota, el circ de Baiau; a la dreta, l’Agulla i el pic de Baiau, la Roca Entravessada, el col·lossal Comapedrosa, al fons el Tristaina, per l’esquerra apareixen les Maladetes… Són unes sis hores de ruta a peu, però el regal als ulls compensa l’esforç.