Notícia El Tribunal de Corts torna a dictar el sobreseïment del cas de les escoltes a policies El sindicat CFPA es reunirà per decidir si van al Constitucional El president del CFPA, Salvador Prieto, entra a la Batllia per interposar la querella el març del 2016. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal de Corts ha tornat a dictar el sobreseïment del cas de les escoltes a diversos agents de policies. La resposta de l’òrgan judicial arriba després que el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA) presentés un incident de nul·litat contra l’aute que ja havia dictat anteriorment i que també decidia arxivar la causa. De nou, els arguments del tribunal són la manca de proves que les escoltes es fessin voluntàriament, així com la dificultat de determinar qui les va ordenar. La magistrada també justifica que la investigació no permet determinar si la gravació en continu del sistema de trucades de la policia es va produir per un error tècnic o perquè el mecanisme es va programar.



El cas es remunta a l’any 2010 quan es va descobrir que des del 2008 hi havia una sèrie de telèfons a diversos despatxos de la seu de la policia que gravaven constantment les converses dels agents. El sindicat de la policia i diferents membres del cos van considerar que s’estava vulnerant el dret a la intimitat, ja que creien que se’ls havia estat gravant voluntàriament per instrucció de l’aleshores director, Joan Ramon Peralba, a través de les ordres donades a l’excap d’assumptes interns, Ramon Sancho. El rebombori del cas va acabar amb la destitució de Peralba i la prejubilació de Sancho i l’exdirector adjunt, Pere Gispert.



Ara que ja es coneix la resposta de Corts al recurs interposat contra l’aute dictat, el CFPA està pendent de reunir-se amb l’equip jurídic del comitè per decidir si finalment porten l’arxivament de la causa al Tribunal Constitucional.



Un llarg recorregut per la justícia/ En un inici, la Batllia va decidir el sobreseïment de la causa també per la falta de proves que demostressin la voluntarietat de les gravacions i la dificultat de determinar qui les hauria ordenat. Ja en aquell moment el sindicat va presentar recurs i la causa va passar al Tribunal de Corts. També aquest organisme va decidir dictar l’arxivament de la causa argumentant els mateixos motius. A partir d’aquí, el CFPA va decidir interposar un incident de nul·litat que va ser respost per Corts a finals del mes passat novament amb el sobreseïment del cas amb les mateixes justificacions.



Segons va explicar ahir a aquest rotatiu el president del CFPA, Salvador Prieto, malgrat la resposta del Tribunal de Corts «està claríssim que la màquina gravava voluntàriament i de forma continuada i vulnerava els drets dels policies». Per això, es reuniran amb l’advocat del col·lectiu en breu per portar el cas al Tribunal Constitucional amb l’esperança que l’alt organisme judicial dugui a terme una investigació que permeti determinar «qui o quines persones van ser les responsables de les escoltes il·legals».