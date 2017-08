Notícia Apapma reitera que cal tancar definitivament el parc de Naturlandia L’associació creu que és un perill per als treballadors i per als visitants Un os al parc de Naturlandia. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’Associació per a la Protecció dels Animals, les Plantes i el Medi Ambient (Apapma) insisteix en demanar el tancament definitiu del parc Naturlandia pel «perill» que suposa «tant per als animals com per als treballadors i els visitants». El president de l’associació, Carles Iriarte, considera que les conclusions de l’expedient de Medi Ambient demostren que «aquest parc ha tingut problemes des de l’inici i es va obrir sense les autoritzacions pertinents, ni fent els controls que tocaven». «Cal tancar-lo per la mala imatge que dona del país i del mateix parc, per poder restaurar la zona i així passar pàgina», va opinar.



Iriarte també lamenta les divergències entre la versió dels fets del Govern i del Comú de Sant Julià de Lòria. A parer del president, la corporació comunal «es va precipitar».

D’altra banda, Iriarte també va explicar que Naturlandia es va posar en contacte amb l’associació per informar-los de la possibilitat de convertir una part del parc en un centre de recuperació de la fauna. Una proposta que l’associació qualifica com «una estratègia de màrqueting per canviar la sensació que es té del parc amb l’afer de l’os».