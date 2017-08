El Ral·li d’Andorra Històric s’amplia als 100 participants

La 46a edició del Ral·li d’Andorra Històric comptarà amb la participació de 100 vehicles, 10 més dels que estaven inicialment previstos. La majoria dels pilots que hi seran en aquesta tradicional prova són francesos, seguits per andorrans i espanyols. Es desenvoluparà el 16 i 17 de setembre.



L’organitzador, l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), va decidir ampliar el nombre de participants per la gran demanda que s’havia realitzat per prendre-hi part, marcant un nou límit per mantenir les normes de seguretat i qualitat. Com és habitual, els equips no coneixeran el recorregut definitiu fins abans de l’inici. Serà el dia 14, quan es presenti oficialment aquest ral·li de vehicles clàssics, que es realitza en format de regularitat establerta per la traçada i amb la carretera tancada al trànsit. Del centenar de participants, quasi la meitat són francesos, amb una presència destacada d’equips d’HJCL Auto Perpignan i Club Volcans Légende. La representació nacional vindrà a càrrec d’una trentena de pilots, majoritàriament del Team Rabbit i BMW Club Andorra. Entre els competidors destacats es troba l’equip campió de la passada edició, José Manuel López-Ramon Ferrés (Volkswagen Scirocco) i el dues vegades guanyador, Kim Vilatarsana-Helena Vilatarsana (R5 Copa Turbo). Tampoc hi falten especialistes com Jordi Renú-Núria Bergel (BMW 325i), Francesc Segú-Joaquim Segú (Volkswagen Golf GTI), Eduard Poveda-Sergi Giralt (Volkswagen Golf GTI), Joan Carrancà-Sònia Carrancà (BMW 2002 Touring), Pau Coma Cros-Lucas Martín (Porsche 911), Joan Salinas-Joan Codinachs (Seat 1430-1600), Bernard Vialar-Quentin Taus (Opel Kadett GT/E).